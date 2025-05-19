Joe Biden’ın prostat kanserine yakalandığının açıklanmasının ardından, eski ABD Başkanı’nı tiye alan Solana tabanlı memecoin “Jeo Boden” yüzde 42 oranında değer kazandı.

Biden’ın ofisi pazar günü yaptığı açıklamada, prostat kanserinin kemiğe metastaz yaptığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından pazartesi sabahı erken saatlerde, “BODEN” token’ı hızlı bir yükseliş gösterdi. Ancak fiyat, kısa süreli yükselişin ardından kâr satışlarıyla birlikte yeniden düştü.

Token 1 Saatte Yüzde 80 Yükseldi, Ardından Geriledi

Veri platformu DEXScreener’a göre token, 0,0032 dolar seviyesinden 0,0058 dolara kadar yükselerek bir saatten kısa sürede yüzde 80’e yakın kazanç sağladı. İşlem hacmi gün içinde 4 milyon doları aştı; bu, bir yıl öncesine göre yüzde 15 binin üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Ancak fiyat, erken yatırımcıların satış yapmasıyla birlikte 0,0040 dolar seviyesinin altına geriledi. Son verilere göre token yaklaşık 0,00358 dolardan işlem görüyor ve 0,0035 dolardaki destek seviyesinde yatay seyre geçtiği gözlemleniyor.

BODEN token’ının piyasa değeri şu an 2,5 milyon dolar seviyesinde. Bu rakam, 11 Nisan 2024’te ulaştığı 648 milyon dolarlık zirveye kıyasla yüzde 25 binin üzerinde bir düşüşü ifade ediyor.

Kanser, Biden’ı Seçimden Çekilmeye Zorladı

Biden’ın sağlık durumu, geçen hafta idrar yolları şikayetleriyle hastaneye gitmesinin ardından yapılan kontroller sonucu netleşti. Yapılan testlerde prostatta yüksek dereceli, agresif bir tümör tespit edildi. Doktorlar, kanserin “hormona duyarlı” olduğunu ve bu sayede hedefe yönelik tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Biden, tedavi seçeneklerini ailesiyle birlikte değerlendirmeye başladı. Açıklamanın ardından Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olmayacağını duyurdu.