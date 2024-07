Donald Trump’ın uğradığı suikastı sağ atlatmasının ardından Joe Biden, başkanlık yarışından çekildi. Kripto paralar nasıl etkilenir?

ABD’de başkanlık seçimlerine dört aydan kısa süre kala şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Demokrat başkan adayı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Kararını yazılı olarak duyuran Joe Biden, “ülkesine hizmet etmekten onur duyduğunu fakat yarıştan çekilmesinin hem partisi hem de ülkesi için en doğru karar olduğunu” belirtti. Biden, yarışta yerini alması için mevcut durumda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kamala Harris’i önerdi.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024