Donald Trump’ın uğradığı suikastı sağ atlatmasının ardından Joe Biden, başkanlık yarışından çekildi. Kripto paralar nasıl etkilenir?

ABD’de başkanlık seçimlerine dört aydan kısa süre kala şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Demokrat başkan adayı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Kararını yazılı olarak duyuran Joe Biden, “ülkesine hizmet etmekten onur duyduğunu fakat yarıştan çekilmesinin hem partisi hem de ülkesi için en doğru karar olduğunu” belirtti. Biden, yarışta yerini alması için mevcut durumda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kamala Harris’i önerdi.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan ve yaralı kurtulan Donald Trump, kripto dostu açıklamalarıyla topluluğun tercih ettiği aday konumunda. Biden ise kendi yönetimindeki SEC’in uygulama ve yaptırımlarından dolayı kripto karşıtı olarak değerlendiriliyordu. Hatta Trump, 14 Haziran’da Biden’ın “kriptoya açtığı savaşı bitireceğini” söyledi.

Başarısız suikast girişimi sonrası Trump’ın seçimleri kazanma olasılığının arttığı görüldü. Biden’ın yarıştan çekilmesi Donald Trump, destekçileri ve kripto topluluğu tarafından bir zafer olarak değerlendirilebilir.

eToro analisti Josh Gilbert, Trump yarışta ne kadar önde gelirse o kadar fazla sayıda kripto paranın yükseleceğini söyledi.

10x Research Kurucusu Markus Thielen ise Bitcoin’in stratejik rezerv varlığı olarak kabul edildiği senaryoyu değerlendirdi. Thielen’a göre ABD, Bitcoin rezervini bu senaryoda iki kat büyütürse, BTC fiyatını spot ETF’lerin yıl başından beri etkilediği kadar etkileyebilir. ABD’nin kasasında yaklaşık 15 milyar dolar değerinde 212.800 BTC bulunuyor.

Thielen’ın Biden sonrası dönem için bir tahmini daha var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Thielen’a göre Biden’ın koltuğu devretmesinin ardından istifa edebilir. Şimdiye kadar net kripto para yönergeleri oluşturmayan SEC; Ripple, Binance ve Coinbase gibi önde gelen çok sayıda şirkete “menkul kıymet yasalarını ihlal” gerekçesiyle dava açtı. Komisyon, bu tutumuyla topluluk tarafından “yaptırım yoluyla düzenlemek” ile eleştirildi.

Kamala Harris henüz resmi bir aday olarak duyurulmadı. Demokrat Parti ağustos ayında başkan adayını seçmek için toplanacak. Harris’in adaylığı bu toplantıdan sonra duyurulabilir.

Biden’ın adaylıktan çekilmesine Bitcoin’in ilk tepkisi aşağı yönelmek oldu. Yaklaşık 1.500 dolar gerileyen ve 65 bin dolara inen BTC, kısa süre sonra yeniden yukarı yöneldi. Gece saatlerinde 68 bin doları geçen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 67.400 dolardan işlem görüyor.