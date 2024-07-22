Biden’ın duyurusunun ardından bu memecoin’ler yükselişe geçti.

Özet:

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki başkanlık seçimlerinde yer almayacağını duyurdu. Biden, Demokrat Parti’ye başkan adayı olarak yardımcısı Kamala Harris’i önerdi.

Duyuru kripto para piyasasında dalgalanmayı artırdı. Biden ile ilişkili memecoin’ler düşerken, Harris ile ilişkili bir token yüzde 90 yükseldi.

Biden Etkisi

Geçtiğimiz ayki münazarada Trump karşısında tatmin edici bir performans sergileyemeyen Biden, kendi partisi dahil birçok cepheden çekilme çağrısı alıyordu. Biden, 21 Temmuz’da bu çağrıyı yanıtlayacağını ve başkanlık yarışından çekileceğini duyurdu.

ABD başkanının seçimlerde yerini alması için önerdiği isim Kamala Harris oldu. Demokrat Parti üyeleri iddiaya göre genel anlamda bu kararı destekliyor.

Biden’ın duyurusu kripto para piyasalarını, özellikle memecoin’leri etkiledi. Jeo Boden gibi memecoin’ler iki haneli düzeltmeler geçirdi.

Kamala Horris (KAMA) ise neredeyse yüzde 90 değerlenerek 0,02 dolara ulaştı ve fiyat rekoru kırdı.

Donald Trump’a atıfta bulunan MAGA (TRUMP), duyurunun ardından yükselişe geçen memecoin’lerden. TRUMP, sonraki saatlerde yeniden aşağı yöneldi. Trump ile ilişkili bir diğer memecoin Super Trump Coin (STRUMP), 0,0128 dolar civarından 0,0163 dolara yükseldi. İlerleyen saatlerde düşen STRUMP, haber yayın saati itibarıyla duyuru öncesi seviyeye geldi.

Bahsi geçen kripto paraların gösterdiği yüksek dalgalanma, yatırımcılara yalnızca bilgi sahibi oldukları kriptolara, kaybetmeyi göze alabilecekleri kadarını yatırmalarını hatırlatmalı.

Memecoin’ler sayesinde kısa sürede milyoner olanların hikayesini sık sık duyuyoruz. Ondan daha sık yaşanan bir şey var, o da hikayesini duymadığımız ve kısa sürede varlıklarını kaybeden binlercesinin hikayesi.

Memecoin’ler hakkında bilgi almak isteyenler aşağıdaki videomuza göz atabilirler: