ABD Başkanı Joe Biden’ın Yürütme Ofisi, yüksek düzeyde regülasyona tabi finansal kuruluşların, Bitcoin ve diğer kripto paralar için saklama hizmetlerine olanak sağlayacak olan H.J. Res. 109 adlı yasa tasarısına ilişkin tutumunu açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hükümet, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto varlık piyasalarındaki yatırımcıları koruma ve daha geniş finansal sistemi güvence altına alma çalışmalarını sekteye uğratacak olan H.J. Res. 109’un kabul edilmesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Eğer yasa tasarısı Başkan’ın onayına sunulsaydı, bunu veto ederdi.

ABD’deki bankaların kripto para saklama hizmetleri vermesini serbest bırakmaya yönelik Cumhuriyetçilerin öncülük çabalar, Demokratların öncülük ettiği Beyaz Saray tarafından durduruldu.

Her ne kadar ABD’deki bankaların kripto para saklama hizmetleri sunmasına izin veren tasarı, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilse de Beyaz Saray’dan yapılan yeni açıklama, bu konudaki tüm umutları yok etti.

Biden yönetimi, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın başlamasından kısa bir süre önce, tasarı Meclis’ten ve Senato’dan geçse dahi kararı veto etme niyetini bildirdi.

ABD’den Kripto Bankacılığına Darbe

Bir tasarının yasalaşması için normal şartlarda hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’dan oy çokluğuyla geçmesi ve ardından Başkan tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak ABD Başkanının tasarıyı veto etmesi halinde yasa ancak her iki mecliste de üçte iki çoğunlukla kabul edilirse yasalaşabilir.

Çarşamba günü Meclis’ten geçen tasarı ancak %55 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçilerin tamamı (207) lehte oy kullanırken, 26 Demokrat da lehte oy kullandı.

Biden yönetimi ise, oylamadan kısa bir süre önce bankalar gibi finansal kuruluşların kripto para saklama hizmetleri vermelerine olanak sağlayan teklifi Meclis’ten ve Senato’dan geçse dahi veto edeceklerini açıkladı.