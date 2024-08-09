Kripto para sektörü ile Demokrat Parti arasındaki ilişkileri düzeltmek amacıyla düzenlenen sanal toplantı, beklenenden daha gergin geçti.

Bu toplantı, Demokrat Parti’nin 2024 başkanlık seçimleri için aday gösterdiği Kamala Harris’in kripto para sektörünün desteğini kazanma çabalarının ne kadar zorlu geçeceğini gözler önüne serdi.

Ripple ve Coinbase de Katıldı

Kaliforniya Kongre Üyesi Ro Khanna’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Zoom toplantısında, Biden yönetiminin kripto para sektörü üzerindeki sert düzenlemeleri gündeme geldi. Toplantıya, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Ulusal Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı Lael Brainard ve Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Reed gibi üst düzey yetkililer katıldı. Kripto para sektöründen ise Ripple, Coinbase ve Kraken gibi ABD’li kripto para platformlarının yetkilileri, milyarder girişimci Mark Cuban, SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci ve diğer sektör temsilcileri yer aldı.

Toplantı sırasında, kripto sektörünün önde gelen isimleri, Biden yönetiminin düzenleyici baskılarına karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Bu isimler arasında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Coinbase’in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal da bulunuyordu.

Bir katılımcı, Beyaz Saray’ın kripto para sektörüne verdiği zararlardan bahsetti. Toplantıdaki gerilim, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo’nun bankaların ve düzenleyicilerin kripto para sektörünü finansal sistemin dışına itmediği yönündeki açıklamasıyla daha da arttı. Bu açıklamaya yanıt olarak bir kripto yöneticisi, Beyaz Saray politikaları nedeniyle bankacılık hizmetlerinden mahrum kalanların el kaldırmasını istedi ve neredeyse tüm katılımcılar el kaldırdı.

Anthony Scaramucci toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kamala Harris’in kripto para sektörünün desteğini kazanabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi:

Bu üst düzey yetkililerin bize kulak vermesi cesaret verici. Ancak Washington’da işler yavaş ilerler.

Coinbase’in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal da toplantıdan olumlu bir izlenimle ayrıldığını belirtti ve şunları kaydetti:

Bu, Biden yönetiminin bir toplantısıydı, ancak odak noktası artık Harris’in kampanyasında ne yapacakları olmalı. Harris, kripto için güçlü bir yeni yüz olabilir ve geçmişle bir kopuş sağlayabilir.