ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para ve yapay zekâ danışmanı olarak atadığı David Sacks, Senatör Elizabeth Warren’ı sert sözlerle hedef aldı. Sacks, Warren’ın kripto para topluluğuna karşı kişisel bir nefreti olduğunu belirterek, bu topluluğu ABD dışına itmeye çalıştığını öne sürdü.

Sacks’e göre, Warren’ın yaklaşımı ABD için yanlış bir politika. “Yenilik bu ülkede olmalı” diyen Sacks, kriptonun geleceğin finans sistemi olduğunu ve ABD’nin bu alana öncülük etmesi gerektiğini savundu.

Senatör Warren daha önce, David Sacks’in Trump yönetimindeki rolü hakkında şeffaflık talep etmişti. 6 Mart tarihli bir mektupta, Sacks’in belirli kripto paraları destekleyen ve düzenleyici denetimleri zayıflatan politikalarla kişisel kazanç sağlayıp sağlamadığını ispatlamasını istemişti.

