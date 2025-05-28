ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para ve yapay zekâ danışmanı olarak atadığı David Sacks, Senatör Elizabeth Warren’ı sert sözlerle hedef aldı. Sacks, Warren’ın kripto para topluluğuna karşı kişisel bir nefreti olduğunu belirterek, bu topluluğu ABD dışına itmeye çalıştığını öne sürdü.

Sacks’e göre, Warren’ın yaklaşımı ABD için yanlış bir politika. “Yenilik bu ülkede olmalı” diyen Sacks, kriptonun geleceğin finans sistemi olduğunu ve ABD’nin bu alana öncülük etmesi gerektiğini savundu.

Warren, Sacks’in Görevine ve Kripto Geçmişine Şüpheyle Yaklaşıyor

Senatör Warren daha önce, David Sacks’in Trump yönetimindeki rolü hakkında şeffaflık talep etmişti. 6 Mart tarihli bir mektupta, Sacks’in belirli kripto paraları destekleyen ve düzenleyici denetimleri zayıflatan politikalarla kişisel kazanç sağlayıp sağlamadığını ispatlamasını istemişti.

SHHH DON’T TELL JOE!@DavidSacks just said POCAHONTAS had the AUTOPEN and wasn’t afraid to use it! ✍🏼✍🏼✍🏼 pic.twitter.com/KSUL4WQ4i6 — Jesse Watters (@JesseBWatters) May 28, 2025

Mektubunda, Sacks’in göreve gelmeden önce Bitcoin, Ethereum ve Solana varlıklarını elden çıkardığını açıkladığını hatırlatan Warren, Craft Ventures adlı yatırım firmasının Bitwise Investment’tan çıkış zamanına dair de detaylı bilgi talep etti.

Sacks, Bitwise’ta 74 bin dolarlık bir pozisyonu 22 Ocak’ta sattığını ve Multicoin Capital’daki hisselerini de elden çıkardığını söyledi. Ayrıca, çıkar çatışmalarının nasıl önlendiğine dair bilgileri de sunmasını istedi.

Warren, Beyaz Saray’da kripto politikalarını şekillendiren kişilerin etik kurallara tam olarak uyup uymadığının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Warren’dan SEC’e ve Memecoin Kararlarına Tepki

Massachusetts senatörü, SEC’in Coinbase, Robinhood ve Kraken gibi büyük kripto şirketlerine karşı açtığı davaları geri çekmesini de eleştirdi. Özellikle memecoin’lerin menkul kıymet olarak sayılmaması yönündeki açıklamaların, Trump’ın resmi token’ı da dahil olmak üzere spekülatif varlıkları destekleyebileceğini belirtti. Bu adımların, milyarder yatırımcılar ve Trump yönetimindeki kişiler için fırsat, orta sınıf için ise zarar anlamına geldiğini ifade etti.

Ayrıca, Trump’ın aday gösterdiği Paul Atkins’in dijital varlık sektörüyle olan finansal ilişkilerine de dikkat çekti. Atkins’in Senato Bankacılık Komitesi’ndeki oturumunda, hükümet etiği açısından daha yüksek standartlara uyması gerektiğini savundu.

Warren, Trump’ın World Liberty Financial adlı DeFi projesiyle bağlantılı stablecoin olan USD1’in Ethereum ve BNB Chain üzerinde çıkarılmasını da eleştirerek, stablecoin yasasının Trump’ın mali çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

“Kripto, Düşman Ülkeleri Güçlendiriyor” Uyarısı

2 Mayıs’ta Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde konuşan Warren, kripto para piyasasına yönelik düzenlemelerin eksikliği sebebiyle İran gibi ülkelerin ABD yaptırımlarını deldiğini savundu. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren şunları kaydetti:

“Kongre’nin kriptoyu meşrulaştırma ve büyütme yönünde atacağı her adımda, kara para aklamayı önleyici güçlü önlemler alınmalı. Aksi halde İran gibi düşmanlara gelir kapısı yaratmış oluruz.”

Warren, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’e İran’ın kriptoyla yaptırımlardan nasıl kaçındığını sordu. Haines, İran’ın kripto ile milyonlarca doları transfer ettiğini ve Kuzey Kore’nin döviz gelirlerinin %50’sinden fazlasının artık kripto üzerinden geldiğini aktardı.

Warren ayrıca Hava Kuvvetleri Korgenerali Jeffrey Kruse’e, yabancı düşmanların gelir kaynaklarının kesilmesinde kripto paraların rolünü sordu. Kruse, kripto paranın İran gibi ülkeler için ek bütçe esnekliği sağladığını ifade etti.

Senatör Warren’ın sert eleştirileri ve David Sacks’in doğrudan yanıtları, ABD’de kripto politikalarının giderek daha da siyasileştiğini gösteriyor. Taraflar arasındaki bu gerilim, kripto regülasyonlarının geleceğini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.