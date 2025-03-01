ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart Cuma günü Beyaz Saray’da ilk kez bir Kripto Zirvesi düzenleyecek. Bu zirve, Trump yönetiminin kripto para sektörünü destekleyen politikalarını resmileştirmek ve düzenleyici çerçeveyi netleştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, 28 Şubat’ta yaptığı duyuruda, Trump’ın zirvede bir konuşma yapacağını ve “Amerika’nın ilk kripto başkanı” olma taahhüdünü yineleyeceğini açıkladı. Beyaz Saray, etkinliğin kripto para sektöründeki liderleri, CEO’lar, yatırımcılar ve hükümet yetkililerini bir araya getireceğini belirtti.

Bu zirve, Trump’ın göreve geldiği ilk hafta imzaladığı 14178 Sayılı Yürütme Emri ile uyumlu olacak. Bu kararname, dijital varlıkların ekonominin tüm sektörlerinde sorumlu bir şekilde büyümesini ve kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini ele alarak düzenlemelerde netlik sağlanmasını hedefliyor.

Beyaz Saray Kripto ve Yapay Zekâ Sorumlusu David Sacks, etkinliği yönetecek isimlerden biri olacak. Sacks, “Sektörün geleceğini şekillendirmek için herkesle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Bununla birlikte, zirvenin sadece bir düzenleme toplantısı değil, aynı zamanda Trump’ın “dijital varlıklar savaşına karşı” verdiği siyasi bir mesaj olarak görülmesi bekleniyor.

Trump yönetimi, Biden dönemindeki kripto para karşıtı politikaları eleştirerek, önceki yönetimin sektörü gereksiz yere hedef aldığını ve düzenleyici belirsizlik yarattığını savundu.

David Sacks: “Kriptoda Altın Çağı Başlatıyoruz”

Trump’ın oluşturduğu Dijital Varlıklar Çalışma Grubu, kripto paraların yasal çerçevesini oluşturmak ve endüstrinin büyümesini desteklemek için çalışmalara başladı.

İlk basın toplantısında konuşan David Sacks, sektör temsilcilerinin Washington’dan en büyük beklentisinin “net kurallar” olduğunu söyledi:

“Kuralların ne olduğunu bilmek istiyorlar ki buna göre hareket edebilsinler. Son dört yılda keyfi kovuşturmalar ve soruşturmalarla sektör büyük zarar gördü.”

Sacks, kripto para girişimcilerinin haksız yere hedef alındığını ve birçok kişinin sadece bir kripto para şirketi kurdukları için baskıya maruz kaldığını belirtti.

ABD Senatörü Tim Scott, Sacks’ın sözlerini destekleyerek “Altın çağ başladı ve daha da iyi olacak” dedi. Scott, Kongre’nin Beyaz Saray liderliğinde kripto paralara yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğini ifade etti.

Bu zirve, ABD’nin kripto para ekosistemini resmi olarak destekleyen bir ülke haline gelme yolunda attığı en büyük adımlardan biri olarak görülüyor.