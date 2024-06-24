Bitcoin ve kripto paralar, küresel bir savaştan nasıl etkilenir?

Bitcoin, bir süredir hem kripto para piyasasına özgü koşullar hem de makroekonomik gerekçelerden dolayı değer kaybediyor. Son 24 saatte yüzde 5’e yakın düşen BTC, 60 bin dolara çok yaklaştı.

Kripto paranın geleceğini belirleme potansiyeline sahip makroekonomik faktörler biri de savaş. Peki dünya genelinde birçok noktada patlak veren ve küresel ölçeğe yayılmasından endişe edilen savaş, Bitcoin fiyatını nasıl etkiler?

Savaşın Bitcoin’e Potansiyel Etkisi

Dünya Haziran 2024 itibarıyla çok sayıda savaşa sahne oluyor. Türkiye’nin hemen kuzeyinde, Rusya-Ukrayna arasında savaşın patlak vermesinden kısa süre sonra İsrail ve Filistin arasında da çatışmalar başladı.

Çatışmaların Yemen ve Lübnan gibi diğer Ortadoğu ülkelerine yayılmasıyla, savaşın derinleşmesi ve küresel düzeye yayılma ihtimali değerlendirilmeye başlandı.

Savaş şüphesiz ekonomiye de ciddi bir etkide bulunuyor ve her türden varlık sınıfının seyrini belirliyor. Kripto para analisti Beste Naz Süllü, yeni X gönderisinde Bitcoin’in savaştan nasıl etkilenebileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Süllü’ye göre, ABD’de faizler şimdiki gibi yükseldiğinde savaş ihtimali de artıyor. Fed bir süredir yüzde 5,5 faiz oranı uyguluyor, TÜFE’nin düşmesine rağmen faizi indirmek gibi bir niyeti de şimdilik bulunmuyor.

Analist, savaş döneminde yatırımcıların hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklardan kaçarak, altın gibi güvenli limanlara sığındıklarını vurguladı. Riskli varlık sınıflarında bu hazırlığın işaretleri şimdiden görülüyor. Dolayısıyla Bitcoin, savaşın büyümesi halinde ciddi bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabilir.

Filistin-İsrail ile başlayan süreç Ortadoğu'ya günden güne yayılıyor. Lübnan, Yemen ateş hattında. Sırp Cumhurbaşkanının yakın zamanda çok kişi ölecek açıklamaları, Almanların cüzdanlarındaki Bitcoinleri satmaları, ABD ve Sırbistan'ın yüksek miktarlarda ülkemizden mermi satın… pic.twitter.com/Ou120wp20u — Beste Naz Süllü (@bestenazsullu) June 24, 2024

Tek Umut Vergilerin Ertelenmesi

Bitcoin fiyatını baskılayan daha birçok etken bulunuyor. Örneğin kripto paranın son rallisinin tetikleyicisi olan spot borsa yatırım fonları (ETF), bir haftadır net fon akışı kaydediyor.

Yaklaşık 10 yıl önce hacklenen Bitcoin borsası Mt. Gox da yakında geri ödemelere başlayacağını duyurdu. BTC ve Bitcoin Cash (BCH) olarak yapılacak bu ödemelerin en büyük kripto para üzerindeki satış baskısını artırması bekleniyor.

Ancak Süllü’ye göre, ABD’li düzenleyicilerden gelmesi olası bir karar Bitcoin’i pozitif etkileyebilir. ABD Milli Gelir İdaresi (IRS), kripto paralar için hazırlanan vergi tasarısının görüşülmesini ertelemeyi değerlendiriyor. Bu durum BTC fiyatına yukarı yönde baskı uygulayabilir.