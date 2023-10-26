Beşiktaş Token (BJK) Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden Beşiktaş ile Paribu ortaklığında geliştirilen resmi taraftar token’idir.

Paribu ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasındaki ilk ortaklık 20 Eylül 2023 tarihinde kuruldu. Süper Lig’de son olarak 2020-2021 yılında şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş JK, 2023 yılında Paribu borsasıyla ortaklık kurduğunu duyurdu. Beşiktaş JK böylelikle kendi fan token’ini çıkaran Galatasaray SK, Fenerbahçe SK, Trabzonspor, Başakşehir FK gibi diğer Süper Lig devlerinin arasına katıldı.

Bu yazımızda Beşiktaş Token (BJK) hakkında en çok merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Beşiktaş Token Nedir?

Beşiktaş Token, 1903 yılında kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün resmi taraftar token’idir. Türkiye’nin en üst düzey futbol ligi Süper Lig’in en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri olan Beşiktaş JK’nın müzesinde 16 Süper Lig, 10 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası yer alıyor.

Beşiktaş JK, Galatasaray SK ve Fenerbahçe SK’nın ardından en çok kupası olan üçüncü kulüp konumunda. Beşiktaş JK, maçlarını 42.590 kişi kapasiteli Beşiktaş Park’ta oynuyor.

Beşiktaş Token (BJK), 26 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Fayda (utility) token olarak sınıflandırılan BJK token, Beşiktaş JK ile kulübe gönül veren taraftarlar arasındaki etkileşimi arttırmayı hedefliyor. Paribu’nun resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Beşiktaş Token sahiplerine şu avantajları sağlıyor:

Kulübün geleceğini belirleyecek kararlarda söz sahibi olma

Beşitaş JK tesisleri, stadyumu ve localarındaki özel etkinliklere katılma şansı

Kulübün sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yönetimiyle bir araya gelme şansı

Öncelikli bilet hakkı

Özel taraftar ürünlerine erişim hakkı

Özel fırsatlardan öncelilikli olarak yararlanma şansı

26 Ekim’de Paribu borsasında ön satışı gerçekleştirilen Beşiktaş Token (BJK), 3 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Beşiktaş Token’da ön satışta kilitli olarak satılan token’lerin ilk kilit açılışının ise 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek. Token kilit açılışı 1 aylık aralıklarla 12 aylık süreçte gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Token (BJK) Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

Kılavuzumuzun bu bölümünde Beşiktaş Token (BJK) hakkında en çok merak edilenleri yanıtlayacağız:

Beşiktaş Token’i Kim Geliştirdi?

Beşiktaş Token, Paribu ortaklığında geliştirildi. Paribu, Türkiye’nin en eski ve köklü kripto para borsalarından bir tanesidir. Paribu borsası daha önce de Fenerbahçe SK ile kurduğu ortaklık kapsamında FB token’ı piyasaya sürmüştü.

Beşiktaş Token, Paribu ortaklığında bir ERC-20 token’i olarak geliştirildi.

Beşiktaş Token (BJK) Metrikleri

Beşiktaş Token (BJK), Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiştir. Tüm BJK token işlemleri Ethereum ağı üzerinden gerçekleşir.

2023 yılının Ekim ayı verilerine göre şu anda dolaşımda 4.500.000 BJK token bulunuyor. BJK token’in toplam arzı ise 50.000.000 BJK olarak belirlenmiştir. Paribu’nun web sitesinde BJK’nin toplam arzının tamamının 10 yıllık süreçte dolaşıma sokulacağı belirtiliyor. Toplam arzın tamamı piyasaya sürüldüğünde ise yeni token üretimi gerçekleştirilmeyecek.

CoinGecko verilerine göre Beşiktaş Token 2023 yılının Ekim ayı itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2,50 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 1,15 dolarla belirledi.

Beşiktaş Token’in madenciliği ise yapılmıyor.

Beşiktaş Token Nereden Alınır ve Nasıl Saklanır?

2023 yılı Ekim ayı itibariyle Beşiktaş Token yalnızca Paribu borsasında işlem görüyor. Kullanıcılar Beşiktaş Token’lerini (BJK) ERC-20 destekli kişisel cüzdanlarında saklayabilir.