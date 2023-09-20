Türkiye merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olan Paribu, Beşiktaş Token’i (BJK) duyurdu.

Elbett bu hamle kripto para topluluğunda şaşkınlık yarattı. Zira şimdiye kadar bu konunda herhangi bir söylenti medyaya yansımamıştı. Paribu resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamada Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün resmi taraftar token’i BJK Token’in 26 Eylül tarihinde Paribu web sitesi üzerinden ön satışa sunulacağı duyuruldu.

Beşiktaş Token (BJK), Ethereum ağında bir ERC-20 token’i olarak geliştirildi ve maksimum arzı 50.000.000 BJK token ile sınırlandırıldı.

BJK Token Ön Satışı

26 Eylül 2023 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecek ön satışta 500.000 BJK token kilitsiz bir şekilde, 5.000.000 BJK token ise kilitli bir şekilde satışa sunulacak.

Kilitsiz token’lerden satın alan kullanıcılar, ön satışın ardındna token’leriyle alım satım yapmaya başlayabilecek. Bununla birlikte 5 milyon BJK’lik kilitli token ön satışına katılanların token’lerini 15 Mayıs 2024’ten itibaren 1 aylık periyotlarla toplamda 12 ay içerisinde alacak.

Paribu web sitesinde kilitli token satışına yönelik şu ifadelere yer veriliyor:

BJK-TL piyasası aktifleşince işlem yapılabilecek Kilitsiz token’lardan veya 7 ay sonra belirlenen periyotlarla işleme açılmaya başlanacak Kilitli token’lardan talep edebilirsiniz.

Türkiye’nin öncü kripto para borsalarından Paribu ortaklığında geliştirilen Beşiktaş Token’in (BJK), whitepaper’ı henüz yayınlanmadı. Ancak Paribu’daki ön satış sayfasında BJK Token’in kullanım alanlarına ilişkin bazı önemli detaylara yer veriliyor. Bunlar şu şekilde:

BJK Token sahipleri, gönül verdikleri kulübün geleceğini etkileyecek kararlarda söz sahibi olabilecek.

Kulübün tesislerindeki ve stadyumundaki özel turlara, etkinliklere erişim.

Çeşitli etkinlikler kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcularıyla, yönetimiyle ve teknik heyetle tanışma fırsatı.

İndirimli bilet, özel taraftar ürünleri ve bunun gibi pek çok avantaja erişim.