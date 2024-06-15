Bitcoin fiyatıyla ilgili tahminler giderek yükseliyor.

Bitcoin’in önümüzdeki dönemde nasıl bir performans göstereceği, boğa piyasasını bekleyen yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yıl başında spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmasıyla ralliye başlayan ve rekor tazeleyen BTC, bir süredir yatay seyrediyor.

Ancak Bernstein analistlerine göre Bitcoin, 2025 sonuna kadar değerini en az üçe katlayabilir.

Bitcoin 200 Bin Dolara Yükselebilir

Araştırma ve broker şirketi Bernstein’ın analistleri, Bitcoin fiyatıyla ilgili fiyat tahmini paylaşmış ve 2025 sonuna kadar 150 bin dolara yükseleceğini öne sürmüşlerdi.

Analistler bu tahmini güncelledi. Bitcoin, yeni tahmine göre önümüzdeki yıl bitene kadar 200 bin doları görebilir. Bu da Bitcoin’in güncel kura kıyasla yüzde 200’e yakın değerlenmesi demek.

Bernstein’ın bu beklentisinin temelini ETF’lerin gördüğü yüksek talep oluşturuyor. Özellikle BlackRock (IBIT) ve Fidelity (FBTC) gibi fon yöneticileri, ETF’lerin işlem gördüğü ilk altı ayda ciddi bir başarıya imza attı. IBIT, 14 Haziran itibarıyla yaklaşık 20 milyar dolar varlığı yönetiyor.

Analistler şöyle açıkladı:

ABD’de işleme açılan ETF’ler, kripto için geleneksel sermaye piyasalarında yapısal talep yaratan kırılma noktası oldu. ETF’lere net 15 milyar dolar yatırıldı.

Grayscale’in fonu GBTC, ETF’lere yatırılan net değerin düşük kalmasının ana sebebi. Yatırımcılar diğer fonların işleme açılmasıyla ETF’ye dönüştürülen GBTC’den tam anlamıyla kaçıştı. GBTC’nin yönettiği varlık değeri, ocak ayından bugüne neredeyse yarı yarıya azalarak 38 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi.

Bernstein analistleri, ETF’lerin 2025’e kadar dolaşımdaki Bitcoin’lerin yüzde 7’sini toplayacağını düşünüyor. Analistlere göre oran, 2033’e kadar yüzde 15’e yükselebilir.

Bitcoin, 14 Haziran itibarıyla yatay seyrini sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 0,18 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 66.160 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.