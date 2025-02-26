Ethereum uyumlu katman-1 blockchain ağı Berachain, ana ağını başlatmasının ardından büyük bir başarıya imza attı.

Lansmandan sonraki 20 gün içinde, Berachain toplam kilitli varlık (TVL) bakımından SUI, Avalanche ve Arbitrum gibi büyük blok zincirlerini geride bıraktı. TVL’si 3.27 milyar dolara ulaştıktan sonra hafif bir düşüş yaşamasına rağmen, DeFi ekosisteminde en yüksek TVL’ye sahip altıncı blockchain olmayı başardı. Ancak daha sonra Base’in ardından yedinci sıraya geriledi.

Berachain’in Hızlı Büyümesi

Berachain’in son verileri, SUI’nin 1.4 milyar dolar ve Avalanche’ın 1.23 milyar dolarlık TVL’sini aşarak dikkat çekti. Henüz birçok yerel protokol devreye girmediği için büyüme potansiyeli yüksek görünse de, Berachain şu anda 700 milyon dolarlık dolaşımdaki piyasa değerine sahip. CoinMarketCap’te ilk 100 proje arasına girmeyi başaran Berachain, yazının yazıldığı an itibarıyla 6.7 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan DeFiLlama verileri, ağın son yedi gün içinde net köprü girişleri açısından diğer blok zincirlerini geride bıraktığını ortaya koydu.

Piyasa uzmanlarına göre, Berachain’in hızlı yükselişi, büyük kazanç potansiyeline sahip asimetrik bir yatırım fırsatı sunuyor.

Büyümeyi destekleyen projeler arasında en büyük paya sahip olan Infrared Finance (likit stake platformu), 1.52 milyar dolarlık TVL’ye ulaştı. Merkeziyetsiz borsa Kodiak, 1.1 milyar dolar ile ikinci sırada yer alırken, getiri çiftçiliği protokolü Concrete de yaklaşık 1.11 milyar dolarlık kilitli varlığa ulaştı.

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Yatırım ve Gelecek Planları

Berachain, Token 2049 etkinliğinde en çok konuşulan projelerden biri oldu. Nisan ayında Brevan Howard Digital’in Abu Dabi şubesi ve Framework Ventures’ın öncülük ettiği B Serisi yatırım turunda 100 milyon dolar fon topladı. Ayrıca Polychain Capital, Hack VC ve Tribe Capital gibi büyük yatırımcılar da fonlama sürecine katıldı.

Şirketin kurucu ortağı “Smokey The Bera”, Bloomberg’e verdiği röportajda şunları söyledi:

“Bu fon toplama sürecini, gerçek kullanıcılar ve geliştiricilerden gelen geri bildirimlere dayalı bir blok zinciri inşa etme yaklaşımımızın önemli bir doğrulaması olarak görüyoruz. Ağın büyümesine gerçekten katkı sağlayan gruplara değer sunmayı amaçlıyoruz.”

Şirket, yeni yatırımla Hong Kong, Singapur, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Afrika’daki varlığını güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.