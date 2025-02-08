Berachain, Ethereum ve Solana gibi büyük ağlara rakip olarak geliştirilen katman-1 blockchain ağıdır. 6 Şubat’ta ana ağını başlatan Berachain, proof-of-liquidity (PoL) adını verdiği yeni bir konsensüs mekanizması kullanarak ağ güvenliğini artırmayı ve katılımcı teşviklerini daha iyi ayarlamayı hedefliyor.

Berachain, Ethereum Virtual Machine (EVM) ile tam uyumluluk, modüler yapı, çoklu token modeli ve erken likidite sağlama çözümleri gibi yeniliklerle geliyor. Proje, topluluk katılımı teşvik etmek amacıyla kısa bir süre önce airdrop gerçekleştireceğini duyurdu.

Bu rehber içeriğimizde, Berachain’in temel bileşenlerini, benzersiz konsensüs mekanizmasını, token ekonomisini ve merakla beklenen BERA airdrop sürecini tüm detaylarıyla ele alacağız.

Berachain’in Temel Özellikleri

1. EVM-Identical: Ethereum ile Tam Uyumluluk

Berachain, “yüksek performanslı, EVM-identical” bir katman-1 blockchain olarak tasarlandı. Bu, Ethereum Virtual Machine (EVM) ile tam uyumlu olduğu anlamına geliyor. Yani Ethereum üzerindeki tüm merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) ve protokoller, hiçbir kod değişikliği yapmadan Berachain’de de çalıştırılabilir.

Ayrıca Ethereum’un gelecek güncellemeleri Berachain’e entegre edilebilecek. Örneğin, Ethereum’un yaklaşan Pectra yükseltmesi gibi yenilikler doğrudan Berachain’e de uygulanabilecek.

Bu özellik, geliştiriciler için büyük bir kolaylık sağlarken, ağın hızla büyümesini ve daha fazla proje çekmesini mümkün kılıyor.

2. Proof-of-Liquidity (PoL): Yeni Nesil Konsensüs Mekanizması

Bitcoin’in proof-of-work (PoW) ve Ethereum’un proof-of-stake (PoS) sistemlerinden farklı olarak, Berachain proof-of-liquidity (PoL) adı verilen yeni bir konsensüs mekanizması kullanıyor.

Berachain’in kullandığı Proof-of-Liquidity konsensüs mekanizması, ağdaki doğrulayıcıların (validatörler) teşvikleri ağdaki uygulamalar ve kullanıcılar arasında daha adil bir şekilde dağıtmayı amaçlıyor.

Berachain Nasıl Çalışır?

Doğrulayıcılar, minimum 250.000 BERA token stake ederek blok üretme hakkı kazanır.

blok üretme hakkı kazanır. Berachain, doğrulayıcılara BGT (Berachain Governance Token) ödülleri dağıtır.

dağıtır. Kullanıcılar, belirlenen akıllı sözleşmelere (allowlisted vaults) likidite sağlayarak BGT kazanır.

BGT kazanır. BGT sahipleri, bu token’ları doğrulayıcılar arasında dağıtarak ek ödüller kazanabilir.

BGT, BERA token’ına dönüştürülebilir, ancak tam tersi mümkün değildir.

PoL modeli, ağın güvenliğini artırırken, kullanıcıların likidite sağlamasını teşvik eden bir yapıya sahiptir.

Berachain’in Üçlü Token Modeli

Berachain ekosistemi BERA, BGT ve HONEY olmak üzere üç farklı token kullanır.

1. BERA (Gas ve Staking Tokeni)

Ethereum’daki ETH gibi, Berachain ağında işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan gas token ’dır.

gibi, Berachain ağında işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan ’dır. Ağ doğrulayıcıları, BERA stake ederek blok üretir.

blok üretir. BGT yakılarak BERA elde edilebilir (1:1 oranında), ancak BERA tekrar BGT’ye dönüştürülemez.

2. BGT (Governance ve Ödül Tokeni)

Transfer edilemez, yalnızca aktif katılımla kazanılabilir .

. Berachain üzerindeki uygulamalarda likidite sağlayarak ve BeraSwap gibi platformlarda işlem yaparak kazanılır.

gibi platformlarda işlem yaparak kazanılır. Yönetişim token’i olarak kullanılır; kullanıcılar ağ kararlarında oy kullanabilir.

3. HONEY (Stablecoin)

ABD dolarına soft-pegged (yani tam sabitlenmiş değil, esnek oranlarla sabitlenmiş) bir stablecoin’dir.

(yani tam sabitlenmiş değil, esnek oranlarla sabitlenmiş) bir stablecoin’dir. Onaylı varlıkları teminat olarak yatırarak mint edilebilir.

mint edilebilir. Merkeziyetsiz borsalarda (DEX’lerde) diğer varlıklarla takas edilebilir.

Berachain Airdrop: Kimler Hak Kazanıyor?

Berachain, 6 Şubat 2025’te BERA token’larını içeren büyük çaplı bir airdrop başlatıyor.

Toplam arz: 500 milyon BERA

500 milyon BERA Topluluk payı: %48,9 (Yaklaşık 245 milyon BERA)

%48,9 (Yaklaşık 245 milyon BERA) Airdrop miktarı: 79 milyon BERA

Hak kazananlar: Berachain NFT sahipleri (Bit Bears, Bond Bears vb.) Ekosisteme katkı sağlayan kullanıcılar Araştırma ve geliştirme projelerine katılanlar



Ana ağın lansmanı ile birlikte 100 milyon BERA token kilidi açılacak, geri kalan 400 milyon BERA ise 1 yıl cliff (kilit süresi) sonrası ve 24 ay boyunca lineer olarak piyasaya sürülecek.

Berachain’in Piyasa Öncesi Likidite Stratejisi

Çoğu blokzincir likidite çekme sorunu yaşarken, Berachain öncesinde büyük ölçekli likidite havuzları oluşturdu.

Öne çıkan likidite stratejileri:

Pre-launch vaults: Kullanıcıların stablecoin, BTC ve ETH gibi varlıkları yatırarak erken ödüller kazanmasını sağladı.

Kullanıcıların erken ödüller kazanmasını sağladı. Boyco platformu: Özel bir likidite teşvik programı başlatarak, ağı başlatmadan önce ekosisteme büyük bir fon girişi sağladı.

Sonuç olarak, 3.3 milyar dolarlık varlık toplanarak, Berachain’i piyasaya sürüldüğünde likidite açısından en güçlü zincirlerden biri haline getirdi.

Berachain’in Kökenleri: NFT’den Blockchain’e

Berachain, 2021’de “Bong Bears” NFT koleksiyonu olarak başladı. NFT sahipleri, yeniden basım (rebase) mekanizması sayesinde ek NFT’ler kazandı. Bu süreç Bond Bears, Boo Bears ve Bit Bears gibi koleksiyonlarla devam etti.

NFT topluluğunun büyük ilgisi ve aktif katılımı, Berachain’in katman-1 blokzincirine dönüşmesine olanak sağladı. Bugün, proje 100 milyon dolardan fazla yatırım alarak sektörün en büyük projelerinden biri haline geldi.

Berachain’in arkasındaki üç anonim kurucu:

Smokey the Bear

Homme Bera

Dev Bear

Berachain Ne Vadediyor?

Berachain’in yenilikçi proof-of-liquidity mekanizması ve EVM uyumlu mimarisi, Ethereum ve Solana gibi devlerle rekabet edebilecek bir blockchain oluşturuyor.

Öne çıkan avantajları:

Daha fazla likidite : Pre-launch programlarıyla büyük fon girişleri sağlandı.

: Pre-launch programlarıyla büyük fon girişleri sağlandı. Kullanıcı teşvikleri : BGT kazanmak için likidite sağlamaya dayalı ekosistem.

: BGT kazanmak için likidite sağlamaya dayalı ekosistem. Güçlü geliştirici desteği: EVM uyumluluğu sayesinde projeler kolayca taşınabilir.

Berachain, ana ağına likidite ve güçlü bir toplulukla giriş yaparak kripto ekosisteminde kalıcı bir yer edinmeye hazırlanıyor.