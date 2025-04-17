Panama Şehir Meclisi, kripto para ile ödeme kabul eden ilk kamu kurumu olarak tarihe geçti.

Alınan kararla birlikte vatandaşlar artık vergi, harç, ceza ve ruhsat gibi işlemlerini Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) ile ödeyebilecek.

Bu sistem, şehir yönetiminin iş birliği yaptığı bir banka aracılığıyla yürütülecek. Banka, kripto ödemelerini anında Amerikan dolarına çevirerek sistemin akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Böylece hem kamu hizmetlerinde hem de ekonomik işlemlerde kripto para kullanımı resmen başlamış olacak.

Panama Şehri Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, atılan adımı “tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi. Önceki yönetimlerin uygulamayı hayata geçirmek için Senato’ya yasa tasarısı sunduğunu hatırlatan Mizrachi, Meclis’in ise yeni bir yasa olmadan da çözüm bulduğunu belirtti.

🇵🇦 Panama City council has just voted in favor of becoming the first public institution of government to accept payments in Crypto. Citizens will now be able to pay taxes, fees, tickets and permits entirely in crypto starting with BTC, ETH, USDC, USDT@APompliano @aantonop… — Mayer Mizrachi (@Mayer) April 15, 2025

Milletvekili Gabriel Silva ise kararın, vatandaşların dilerse günlük alışverişlerinde bile kripto kullanabilmesinin önünü açtığını söyledi. Panama böylece blockchain teknolojisinin kamu finansmanı alanındaki potansiyelini keşfetmeye başlayan şehirler arasında yerini almış oldu.

Devlet Hizmetlerinde Kripto Kullanımı Resmileşti

Aslında bu süreç, 2021 yılında El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi ilan etmesinden sonra Panama’nın da benzer adımlar atmasıyla başlamıştı. Milletvekili Silva o dönem bir yasa teklifi sunarak Panama’nın blockchain ve dijital varlıklarla uyumlu bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

2022’de ilgili yasa Meclis’ten geçse de dönemin Devlet Başkanı Laurentino Cortizo tarafından bazı maddeleri veto edildi ve yasa tekrar Meclis’e gönderildi. Buna rağmen süreç ilerlemeye devam etti ve Panama, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve Şili gibi ülkelerle benzer bir dijital finans politikası benimsemeye başladı.

Mizrachi’nin sözleriyle:

“Önceki yönetimler bunu mümkün kılmak için Senato’dan yasa geçirmeye çalıştı, biz ise yeni bir yasaya gerek kalmadan çözüm bulduk.”

Panama Anayasası, ülkede birden fazla para biriminin kullanılabileceğini kabul ediyor. Milletvekili Silva’ya göre, kripto varlıklar çeşitlilik gösteren birer “sanat eseri” gibi ortaya çıktığı için Panama, kendini belirli birkaç varlıkla sınırlamak istemiyor. Ancak Silva, Panama’nın uluslararası standartlara uymakta geride kaldığını ve bu yeni ödeme yöntemlerinin bazı denetim süreçlerini atladığını da açıkça ifade ediyor.