Panama Şehir Meclisi, kripto para ile ödeme kabul eden ilk kamu kurumu olarak tarihe geçti.

Alınan kararla birlikte vatandaşlar artık vergi, harç, ceza ve ruhsat gibi işlemlerini Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) ile ödeyebilecek.

Bu sistem, şehir yönetiminin iş birliği yaptığı bir banka aracılığıyla yürütülecek. Banka, kripto ödemelerini anında Amerikan dolarına çevirerek sistemin akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Böylece hem kamu hizmetlerinde hem de ekonomik işlemlerde kripto para kullanımı resmen başlamış olacak.

Panama Şehri Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, atılan adımı “tarihi bir gelişme” olarak nitelendirdi. Önceki yönetimlerin uygulamayı hayata geçirmek için Senato’ya yasa tasarısı sunduğunu hatırlatan Mizrachi, Meclis’in ise yeni bir yasa olmadan da çözüm bulduğunu belirtti.

🇵🇦 Panama City council has just voted in favor of becoming the first public institution of government to accept payments in Crypto.

Citizens will now be able to pay taxes, fees, tickets and permits entirely in crypto starting with BTC, ETH, USDC, USDT@APompliano @aantonop…

— Mayer Mizrachi (@Mayer) April 15, 2025