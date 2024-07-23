Mt. Gox’a ait kripto para cüzdanı, 23 Temmuz’a epey hareketli başladı. Çok sayıda işlem gerçekleştiren cüzdan, Bitstamp’e de kripto para transfer etti.

Mt. Gox Bitcoin Taşıyor

Arkham Intelligence verilerine göre Mt. Gox, güne çok sayıda kripto para işlemiyle başladı. Borsa, ilk olarak yeni cüzdanlara 2,8 milyar dolar değerinde 42587 BTC taşıdı.

Devamında merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Bitstamp’e Bitcoin aktarmaya başladı. Mt. Gox, dün DEX’e deneme amaçlı 0,02 BTC göndermişti. Bitstamp, Mt. Gox’un iade sürecinde anlaştığı borsalardan biri.

Mt. Gox, sabahın erken saatlerinde Bitstamp’e 2.238 BTC gönderdi. Bu transferi 1.598 BTC, 890 BTC ve 383 BTC’lik işlemler izledi.

Bitstamp’e toplam 5.110 BTC gönderildi. DEX’e gönderilen kripto paraların değeri, güncel kur ile yaklaşık 340 milyon dolar ediyor.

UPDATE: MT. GOX MOVING $2.85B BTC Mt. Gox moved a total of $2.85B BTC to new wallets this morning in order to distribute 5110 BTC ($340.1M) BTC to 4 separate Bitstamp addresses. Bitstamp is one of the 5 exchanges that the Mt. Gox Trustee is working with to return funds to Mt.… pic.twitter.com/KsKuxMpvZS — Arkham (@ArkhamIntel) July 23, 2024

Japonya merkezli Mt. Gox, döneminin en büyük Bitcoin borsasıydı. On yıl önce siber saldırıya uğrayan ve 850 bin BTC çaldıran borsa, kısa süre sonra iflas etti.

Borsanın alacaklıları için iade süreci bu ay başladı. Alacaklılara nakit veya kripto olmak üzere iki ödeme seçeneği sunuldu. Bu ay Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) olarak ödenecek kripto iadeleri başladı.

Mt. Gox toplam 9 milyar dolarlık kripto para iade edecek. Kraken üzerinden yürütülen iade süreci tamamlanmış ve Bitstamp üzerinden yürütülecek süreç başlamış gibi gözüküyor.

Arkham’a göre Mt. Gox’un cüzdanında hala 85.234 BTC bulunuyor. Bu Bitcoin’lerin değeri güncel kur ile 5,7 milyar doları buluyor.