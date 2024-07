Mt. Gox’a ait kripto para cüzdanı, 23 Temmuz’a epey hareketli başladı. Çok sayıda işlem gerçekleştiren cüzdan, Bitstamp’e de kripto para transfer etti.

Arkham Intelligence verilerine göre Mt. Gox, güne çok sayıda kripto para işlemiyle başladı. Borsa, ilk olarak yeni cüzdanlara 2,8 milyar dolar değerinde 42587 BTC taşıdı.

Devamında merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Bitstamp’e Bitcoin aktarmaya başladı. Mt. Gox, dün DEX’e deneme amaçlı 0,02 BTC göndermişti. Bitstamp, Mt. Gox’un iade sürecinde anlaştığı borsalardan biri.

Mt. Gox, sabahın erken saatlerinde Bitstamp’e 2.238 BTC gönderdi. Bu transferi 1.598 BTC, 890 BTC ve 383 BTC’lik işlemler izledi.

Bitstamp’e toplam 5.110 BTC gönderildi. DEX’e gönderilen kripto paraların değeri, güncel kur ile yaklaşık 340 milyon dolar ediyor.

UPDATE: MT. GOX MOVING $2.85B BTC

Mt. Gox moved a total of $2.85B BTC to new wallets this morning in order to distribute 5110 BTC ($340.1M) BTC to 4 separate Bitstamp addresses.

Bitstamp is one of the 5 exchanges that the Mt. Gox Trustee is working with to return funds to Mt.… pic.twitter.com/KsKuxMpvZS

— Arkham (@ArkhamIntel) July 23, 2024