Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Beam (BEAM) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2019 yılında piyasaya sürülen Beam (BEAM), gizlilik odaklı bir kripto para birimidir ve Mimblewimble protokolünü kullanarak kullanıcıların gizliliğini korumayı hedefler.

Yıllar içerisinde Beam’in token’ı BEAM önemli yükselişler yaşamayı başardı. BEAM’in bu fiyat performansında varlığın benimsenme oranının artması, gizlilik odaklı projelere olan ilginin artışı ve kurumsal yatırımcıların ilgisi gibi faktörler etkili oldu. Sonuç olarak Beam, en önemli kripto paralardan biri olarak öne çıktı.

Beam’in tarihine baktığımızda, 2019 yılında piyasaya sürüldüğü dönemde birkaç dolardan işlem gören BEAM, yıllar içerisinde astronomik değer kazanarak önemli seviyelere ulaştı. Bu nedenle kripto para sektörü, Beam’in (BEAM) gelecekteki fiyat performansını merak ediyor.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki BEAM fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Beam (BEAM) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Beam (BEAM) 0,03584 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, BEAM’nin 2024 yılında 0,033973 dolar ile 0,03659 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

BEAM’nin 2024 yılı için öngörülen 0,03659 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %2,17 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Beam (BEAM) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, BEAM’nin 2025 yılında 0,033973 dolar ile 0,043718 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

BEAM’nin 2025 yılı için öngörülen 0,043718 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %22,07 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Beam (BEAM) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması BEAM fiyatının 2030 yılında 0,007499 dolar ile 0,059955 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

BEAM’ın 2030 yılı için öngörülen 0,059955 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %67,41 oranında değer kazanması gerekiyor.

Beam (BEAM) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Beam (BEAM) fiyatının 10 dolara ulaşabilmesi için %27,822.21 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, BEAM fiyatının hiçbir zaman 10 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2029 tarihinde ulaşılacak olan 0,113098 dolardır.

Beam (BEAM) 100 Dolara Yükselebilir mi?

Beam (BEAM) fiyatının 100 dolara ulaşabilmesi için %279,122.10 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, BEAM fiyatının hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2029 tarihinde ulaşılacak olan 0,113098 dolardır.

Beam (BEAM) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Beam (BEAM) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Beam (BEAM) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. BEAM fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, BEAM’in yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. BEAM fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise BEAM’in düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Beam (BEAM) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi BEAM fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de BEAM fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Ağ güncellemeleri

Gizlilik odaklı projelerin benimsenmesi

Düzenleyici gelişmeler

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

BEAM fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Beam’in (BEAM) Geleceği ve Yorumları

Gizlilik odaklı bir kripto para birimi olan Beam (BEAM), en popüler kripto para birimleri arasında yer alıyor. Platformun geleceğinde gizlilik projelerindeki gelişmeler ve kurumsal benimseme kritik rol oynayabilir.

Beam ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyuruyor. Beam’in geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Şu anda birçok gizlilik odaklı proje ve uygulamalar Beam ağı üzerinde çalışıyor. Gelecekte birçok projenin ve uygulamanın Beam’i benimsemesi, varlığın geleceğinde kritik rol oynayabilir.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1.000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle BEAM gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Beam (BEAM) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Beam (BEAM) Nedir?

Beam, gizlilik odaklı bir kripto para birimi olup, kullanıcıların işlem detaylarını gizlemeyi amaçlayan Mimblewimble protokolünü kullanır. 2019 yılında piyasaya sürülen Beam, kullanıcı gizliliği ve güvenliğine odaklanmıştır.

Beam Madenciliği Yapılır mı?

Evet, Beam madenciliği yapılabilir. Beam, Proof-of-Work (PoW) konsensüs mekanizmasını kullanarak ağ güvenliğini sağlar ve madencilik faaliyetleri ile yeni bloklar oluşturulur.

Nereden ve Nasıl Beam Satın Alınır ve Saklanır?

Beam’i (BEAM) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Beam satın alabilirsiniz. Satın aldığınız BEAM token’larını güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.

Beam (BEAM) En Yüksek ve En Düşük Fiyat Seviyeleri

Yatırımcılar “BEAM en yüksek kaçı gördü” ve “BEAM en düşük kaçı gördü” sorgularıyla varlığın fiyatına ilgi gösteriyor. CoinGecko verilerine göre Beam (BEAM) tüm zamanların en yüksek seviyesini 10 Mart 2024 tarihinde 2,00 dolarla, en düşük seviyesini ise 29 Ekim 2020 tarihinde 0,004338 dolarla kaydetti.