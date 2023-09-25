BBC, bugün ilerleyen saatlerde eski kripto para milyarderinin hayatına ışık tutan bir belgesel yayınlayacak.

Sam Bankman-Fried, 3 Ekim’de New York’ta hakim karşısına çıkacak. Tüm dünya SBF’nin duruşmasını beklerken BBC sadece saatler içerisinde Sam Bankman-Fried’ın hayat hikayesini anlatan belgeselini yayınlayacak.

FTX’in Çöküş Hikayesi Gün Yüzüne Çıkacak

BBC’nin iPlayer sayfasında yer alan bilgilere göre belgesel “Kripto Kralının Çöküşü” başlığıyla yayınlanacak. Belgeselde Sam Bankman-Fried’ın kripto paraları ana akımın bir parçası haline getirme hayalinin nasıl kabusa dönüştüğünün hikayesi anlatılacak. Belgeselde ayrıca bir milyondan fazla kullanıcısı bulunan FTX’in çöküşüne dair gün yüzüne çıkmamış detaylara yer verilecek.

BBC bu belgesel için kapsamlı araştırmalar gerçekleştirerek FTX’in ve SBF’nin eski ortaklarıyla, çalışanlarıyla röportajlar gerçekleştirdi ve gözden kaçan sayısız detayı inceledi.

SBF’nin dağınık imajı, şöhret sevdası, milyonlarca dolarlık bağışları, FTX’i çöküşe götüren süreçte insanların gözlerini kör etti. Hatta bir dönem SBF, kripto para piyasasının Bill Gates’i olarak adlandırıldı.

40 milyarlık değerlemeye ulaşan FTX’in 2022 yılının Kasım ayındaki çöküşünün ardından Apple ve Netflix gibi birçok önde gelen medya şirketi, SBF’nin hikayesini ele alacak magazinsel içerikler üretmek için kolları sıvadı.

Mark Wahlberg’in yapım şirketi Unrealistic Ideas, Fortune ortaklığında FTX’in çöküşünü ele alacak bir belgesel hazırlamak için harekete geçti.

Financial Times (FT) da geride bıraktığımız Mart ayında 31 yaşındaki Sam Bankman-Fried’ın FTX’in çöküşüyle son bulan macerasını detaylandırdığı bir kısa video yayınladı. “FTX: Sam Bankman-Fried Efsanesi” adlı kısa filmde FTX’in alacaklılarının görüşlerine de yer verildi.

Ayrıca, ‘The Big Short’ ve ‘Moneyball’ gibi eserleriyle tanınan çok satan ünlü yazar Michael Lewis de FTX’in ve kurucusu Sam Bankman-Fried’ın hikayesini konu edinen bir kitap yazmayı amaçladığını açıklamıştı.

Tüm dünya Sam Bankman-Fried’ın hikayesinin peşine düştüğü sırada SBF kısa bir süre önce önemli bir skandala imza attı. Eski kız arkadaşı ve Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison’ın günlüklerini bir The New York Times muhabiri aracılığıyla basına sızdıran SBF böylelikle kefaletinin iptal edilmesine yol açtı.

Dolayısıyla bu gelişmenin ardından mahkeme, Sam Bankman-Fried’ın kamuoyuna açıklama yapmasını yasakladı. Mahkemenin bu kararı, SBF’nin hayat hikayesini ele alan magazinsel içerikler hazırlayan yapım şirketleri endişelendirdi.

Propagate Content adlı yapım şirketi, mahkemenin bu kararının FTX’in çöküşünü konu alan bir belgesel hazırlayan Nanette Burstein’in SBF’tan görüş almasını engellediğini bildirdi.