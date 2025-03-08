Coinbase’in desteklediği Layer-2 ağı Base, gizlilik odaklı blockchain projesi Iron Fish’in geliştirme ekibini bünyesine kattı.

Base, bu hamleyle Iron Fish geliştiricilerinin uzmanlığından faydalanarak platformundaki gizlilik özelliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

IRON Token Yüzde 30 Arttı

Ancak satın alma işlemi Iron Fish’in blockchain ağı ve yerel token’ını kapsamıyor. Base, Iron Fish’in bağımsız bir proje olarak yoluna devam edeceğini ve Coinbase ile doğrudan bir bağlantısının olmayacağını açıkladı. Bunun yerine, entegrasyon süreci Base ekosistemi için “gizliliği koruyan temel yapı taşları” geliştirmeye odaklanacak.

Iron Fish ekibi de X platformunda yaptığı paylaşımda Base’e katıldıklarını doğrulayarak, gizlilik çözümlerini ölçeklendirmeye yardımcı olacaklarını belirtti.

Proje kurucusu Elena Nadolinski, blockchain’in yönetim yapısını koruyacak şekilde Iron Fish Vakfı’nın yönetim kurulunda görevine devam edecek.

Iron Fish 2023 yılında ana ağını başlatmasına rağmen geniş çapta benimsenmede zorluk yaşadı. 2021 yılında Andreessen Horowitz liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 28 milyon dolar fon toplamıştı.

Satın alma duyurusunun ardından projenin yerel token’ı IRON, yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.

Base, Sequencer Ücretlerini Coinbase’e Aktarması Nedeniyle Eleştiriliyor

Geçtiğimiz ay, Lucidity Cap CIO’su Santisa, Base’in ağ üzerindeki tüm sequencer ücretlerini Coinbase’e aktardığını ortaya çıkardı.

Analistler, Base’in sequencer operasyonlarının yüzde 90 gibi yüksek bir kâr marjı oluşturduğunu ve şimdiye kadar 100 milyon doların üzerinde gelir sağladığını belirtiyor. Ancak tüm bu ETH varlıklarının Ethereum ağı üzerinden Coinbase’e aktarıldığı ifade ediliyor.

Bu süreçte şeffaflığın eksikliği, fonların Base ekosistemine geri yatırılmak yerine likiditeye çevrildiği yönünde endişelere yol açtı.

Coinbase’in mali raporları incelendiğinde ise daha fazla spekülasyon ortaya çıktı. Base’in büyük gelirine rağmen, Coinbase’in ETH rezervlerinin Haziran 2023 ile 2024’ün dördüncü çeyreği arasında yalnızca 772 ETH (yaklaşık 2 milyon dolar) arttığı gözlemlendi.

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Sonic Labs kurucu ortağı Andre Cronje, Base’in bu yaklaşımını eleştirerek, projenin Ethereum’un merkeziyetsiz yapısıyla uyumlu olup olmadığını veya Coinbase’in kontrolünde kurumsal bir blockchain olarak mı işlediğini sorguladı.

Base yöneticisi Sadarangani ise yapılan eleştirilere yanıt vererek, kazanılan gelirlerin Ethereum ekosistemine geri yatırıldığını ve Coinbase ile Base’in ETH varlıklarının diğer Layer-2 DAO’larından daha fazla olduğunu belirtti.