Coinbase destekli Ethereum Layer-2 ağı Base, “Base Is For Everyone (BASE)” adlı yeni bir token çıkararak kripto dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Geleneksel bir memecoin yerine zincir üstü içerik ile ilişkilendirilen bu token, lansman sonrası hızla değer kazanıp düştü, ardından son 24 saatte yeniden %64 yükseldi.

Fiyat Hareketi ve İçeriden Bilgiyle Alım İddiaları

Token’ın lansmanı çalkantılı geçti. Base’in resmi duyurusunun ardından token fiyatı 0,0091 dolara kadar çıktı. Ancak kısa süre sonra, Base’in Zora protokolü üzerinden ikinci bir token üretmesiyle, fiyat sadece bir saat içinde 0,00308 dolara kadar düştü.

Lookonchain’in zincir üstü verilerine göre, üç cüzdan, duyurudan önce yüklü miktarda BASE token satın aldı. Toplamda 5.500 dolar yatırımla yaklaşık 666.000 dolar kâr elde ettiler. Özellikle bir cüzdan (0x5D9D), 1.577 dolarlık yatırımı 267.000 dolara, bir diğeri (0xBD31) ise 231.800 dolara çıkardı.

Bu durum, içeriden bilgiyle alım yapıldığı iddialarına yol açtı. Zincir üstü analizci Dethective, mizahi bir şekilde “Base is for everyone. Özellikle içeriden bilgiye sahipsen ve 200 bin kâr edebiliyorsan.” yorumunda bulundu.

CoinMarketCap verilerine göre BASE, bu düşüşün ardından yeniden toparlanarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,021 dolara ulaştı. Haberin yazıldığı an itibarıyla %26,5 aşağıda, yani 0,01538 dolardan işlem görüyor. Ancak fiyat, 24 saat öncesine kıyasla %64, en düşük seviyeye göre ise %422 artmış durumda. Token’ın piyasa değeri 16 milyon dolar, işlem hacmi ise 39,2 milyon dolara ulaştı.

“İçerik Coin’leri” vs. Memecoin’ler

Tepkilerin ardından, Coinbase Protokol Başkanı Jesse Pollak, projeyi savunarak “Base Is For Everyone” token’ını ‘içerik coin’i (content coin) olarak tanımladı. Pollak, bu coin’lerin spekülasyon değil, anlam üzerine kurulu olduğunu, bir projenin değil bir kültür parçasının ya da hissin koleksiyonunu temsil ettiğini söyledi.

Base katkıcısı Nkechi, sosyal medya platformu X’te şunları yazdı:

“İçerik coin’leri spekülasyonla değil, anlamla inşa edilir. Bir projeye yatırım yapmıyorsun; bir anı, bir hissi, bir kültürü zincir üzerinde topluyorsun. Bu bir ifade biçimidir, beklenti değil.”

Pollak da bu açıklamayı destekleyerek, içerik coin’lerinin fiyat hareketiyle değil etkileşimle değerlendirilmesi gerektiğini ve Base’in bu token’lardan kâr amacı gütmediğini vurguladı.

Yine de eleştiriler devam ediyor. Pump.fun kurucu ortağı Alon Cohen, bu yaklaşımın mevcut piyasa beklentileriyle örtüşmediğini belirtti:

“Eğer bir coin çıkarıyorsan ve sosyal etkileyiciliğin varsa, bununla birlikte bir sorumluluk da gelir.”