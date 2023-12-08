Kripto para analisti CryptoCon BitTime, Bitcoin (BTC) için 130.000 dolarlık fiyat tahmininde bulundu.

CryptoCon, gerekli koşulların sağlanması durumunda Bitcoin’in (BTC) 2025 yılında 130.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

It sounds hard to believe, but I do think there's a distinct possibility of #Bitcoin going to $47k in the near future. In all cycles, once the green .37 – .65 zone is broken through on MVRV, Bitcoin heads straight to the cycle mid-top. The mid-top is the .786 cycle retrace,… pic.twitter.com/ZxXgTahBQ5 — CryptoCon (@CryptoCon_) October 21, 2023

CryptoCon Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir grafikte, kripto para piyasasında şu anki döngüyü, 2015-2018 yıllarındaki döngüyle karşılaştırıyor. CryptoCon’un grafiği BTC fiyatının mavi yılda 47.000 dolarlık mor nokta hedefine ulaşacağını ve 2024 yılının Temmuz ayında Bitcoin’in (BTC) erken bir ATH belirleyeceğini öngörüyor.

CryptoCon bu konuyla ilgili olarak “İnanması zor gelebilir ama #Bitcoin’in yakın gelecekte 47 bin dolara çıkma olasılığı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

CryptoCon Bitcoin’in yakın gelecekte 47 – 48 bin dolar seviyelerine ulaşacağını ve 2024 yılının 2. çeyreğinde, muhtemelen Şubat ayında ise konsolidasyon sürecine başlayacağını tahmin ediyor.

CryptoCon, Bitcoin’in ve kripto para piyasasının boğa sezonunun zirvesine 2025 yılının Aralık ayında ulaşacağını ve BTC fiyatının 130.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Analist, Ekim ayında yaptığı bir başka BTC fiyat tahmininde Fibonacci MVRV grafik analizini kullanarak Bitcoin’in 2023 yılının Aralık veya 2024 yılının Ocak ayına kadar 47 bin dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.