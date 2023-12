Kripto para analisti CryptoCon BitTime, Bitcoin (BTC) için 130.000 dolarlık fiyat tahmininde bulundu.

CryptoCon, gerekli koşulların sağlanması durumunda Bitcoin’in (BTC) 2025 yılında 130.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

It sounds hard to believe, but I do think there's a distinct possibility of #Bitcoin going to $47k in the near future.

In all cycles, once the green .37 – .65 zone is broken through on MVRV, Bitcoin heads straight to the cycle mid-top.

The mid-top is the .786 cycle retrace,… pic.twitter.com/ZxXgTahBQ5

— CryptoCon (@CryptoCon_) October 21, 2023