Amerika Birleşik Devletleri Para Denetleme Ofisi (OCC), ulusal bankaların müşterileri adına kripto para alım-satımı yapmasına izin veren yeni bir düzenleme yayımladı.

Yayımlanan düzenlemeye göre, bankalar artık kripto varlık saklama hizmetini üçüncü taraflara devredebilir. Ancak, hizmetlerin OCC’nin belirlediği güvenlik ve denetim kriterlerine uygun olması gerekiyor.

OCC’nin kararına göre, bankalar dijital varlıkların saklanmasının yanı sıra alım-satım işlemlerine aracılık edebilecek. Ayrıca, varlık yönetimi ve takas gibi hizmetler sunulabilecek. Bu faaliyetler alt saklayıcılar (sub-custodian) aracılığıyla yapılabilecek ve iç denetim mekanizmaları oluşturulacak.

OCC-regulated banks may buy and sell assets held in custody and are permitted to outsource bank-permissible crypto-asset activities, including custody and execution services. https://t.co/0ScQdgNaS6 pic.twitter.com/J5dEkx4WUL — OCC (@USOCC) May 7, 2025

Yeni düzenleme, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine entegrasyonuna yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. OCC, finansal yenilikleri teşvik etmeyi ve aynı zamanda müşteri güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Kripto paralar için net kuralların belirlenmesine yönelik baskıların arttığı bu dönemde, OCC’nin yaklaşımı bankalara daha fazla hareket alanı tanıyor. Bankalar, dijital varlıklarla ilgili yeni gelir modelleri oluşturabilecek ve daha net bir yasal zemin elde edebilecek.

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OCC’nin kripto paralara karşı daha önceki temkinli tutumundan buna yana alınmış olan söz konusu karar, dijital varlıkların finans dünyasında daha geniş kabul gördüğünü gösteriyor. Ancak, yeni kuralların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, bankaların yenilikçi çözümler sunması ve yatırımcı korumasını sağlamasına bağlı olacak.