Amerika Birleşik Devletleri Para Denetleme Ofisi (OCC), ulusal bankaların müşterileri adına kripto para alım-satımı yapmasına izin veren yeni bir düzenleme yayımladı.

Yayımlanan düzenlemeye göre, bankalar artık kripto varlık saklama hizmetini üçüncü taraflara devredebilir. Ancak, hizmetlerin OCC’nin belirlediği güvenlik ve denetim kriterlerine uygun olması gerekiyor.

OCC’nin kararına göre, bankalar dijital varlıkların saklanmasının yanı sıra alım-satım işlemlerine aracılık edebilecek. Ayrıca, varlık yönetimi ve takas gibi hizmetler sunulabilecek. Bu faaliyetler alt saklayıcılar (sub-custodian) aracılığıyla yapılabilecek ve iç denetim mekanizmaları oluşturulacak.

OCC-regulated banks may buy and sell assets held in custody and are permitted to outsource bank-permissible crypto-asset activities, including custody and execution services. https://t.co/0ScQdgNaS6 pic.twitter.com/J5dEkx4WUL

— OCC (@USOCC) May 7, 2025