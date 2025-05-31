Bank of America (BofA) stratejistleri, Başkan Donald Trump’ın son politika değişikliğinin, vergi indirimleri ve gümrük tarifelerinde gevşemeyi içeren yeni yaklaşımının, piyasalarda yeni bir spekülatif dalgayı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle kripto para ve yapay zekâ sektörleri, bu hareketin ön saflarında yer alabilir.

Bloomberg’in haberine göre, BofA’nın baş stratejistlerinden Michael Hartnett ve ekibi tarafından yayımlanan notta, bu yeni ekonomik yaklaşımın yatırımcıları tahvillerden çıkararak yüksek riskli varlıklara yeniden yönlendirebileceği belirtildi. Stratejistler, bu davranışın geçmiş finansal balonlara yol açan süreçleri andırdığını ve piyasa dengesini bozabileceğini vurguladı.

“Hiçbir şey, balonu hisselerin faizleri artırmasından daha fazla anlatamaz”

Hartnett’e göre, piyasalarda euforik (aşırı iyimser) dönemlerde klasik dinamikler tersine döner. “Hiçbir şey, nominal ve reel faizlerin hisse senetleri tarafından yükseltilmesi kadar balonu anlatamaz” diyen stratejist, 14 varlık balonunun 12’sinde tahvil faizlerinin arttığını hatırlattı.

Nitekim 30 yıllık ABD tahvil faizi %5’in üzerine çıktı. Bu artışta, Moody’s’in ABD kredi notunu düşürmesi ve kamu borcunun hızla yükselmesine dair endişeler etkili oldu. Aynı dönemde, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi Mayıs ayında %10’a yakın yükselişle 2023’ten bu yana en iyi ayını geçirmeye hazırlanıyor.

Bitcoin ve Hisse Senetlerinde Toparlanma Başladı

Bank of America’ya göre, Trump’ın bu yeni politikası Nisan ayındaki düşüşün ardından hem Bitcoin hem de borsalarda toparlanmayı hızlandırdı. Bloomberg’in haberine göre, BofA stratejistleri “Muhteşem Yedili” olarak bilinen büyük teknoloji hisselerinde %30’a kadar yükseliş yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak bu yükselişin bir zirve öncesi hareket olabileceği de uyarılar arasında.

2025’te Denge Stratejisi: Tahvil + Altın + Uluslararası Hisseler

Bank of America’nın temel yatırım tercihi hâlâ tahviller, altın ve gelişmiş ülke dışı hisseler yönünde olsa da, Trump etkisiyle oluşan boğa senaryosunun bu yapıya ciddi bir “yukarı yönlü risk” getirdiğini vurguluyorlar.

Bu nedenle yatırımcılara önerileri:

Barbell (denge) stratejisi

Bir yanda yüksek büyüme potansiyelli ABD teknoloji devleri

Diğer yanda küresel değer hisseleri