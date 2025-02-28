Bank of America (BofA), kendi stabilcoin’ini piyasaya sürmeye hazır olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde doların gücünü korumak amacıyla yasa koyucular stabilcoin düzenlemelerini hızlandırırken, Bank of America’dan gelen bu açıklama, geleneksel bankaların dijital ekonomi içindeki rolünün değiştiğini gösteriyor.

Düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte, blok zinciri ve bankacılık arasındaki entegrasyon, ABD finans sektörünü yeniden şekillendirebilir.

Finans Sektörü Kripto Ekonomisine Giriş Yapıyor

Bank of America CEO’su Brian Moynihan, finans sektörünün artık kripto ekonomisine adım atmak üzere olduğunu belirtti. Büyük bankaların dijital varlıklarla nasıl etkileşime gireceğinin değişebileceğine işaret eden Moynihan, stabilcoin’lerin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Salı günü, Washington D.C.’deki Ekonomi Kulübü’nde konuşan Moynihan, stabilcoin’lerin finans sektöründeki rolü ve düzenleyici gelişmelerin bu varlıkların benimsenmesini nasıl şekillendirebileceği üzerine değerlendirmeler yaptı.

“Ortada bir stabilcoin olacağı çok açık,” diyen Moynihan, özel sermaye şirketi The Carlyle Group’un kurucu ortağı David Rubenstein ile yaptığı röportajda, stabilcoin’leri para piyasası fonlarına veya bankacılık hesaplarına benzeterek değerlendirdi.

BofA, Kendi Stabilcoin’ini Çıkarabilir mi?

Fortune News’e göre, Moynihan stabilcoin’leri Bitcoin’e benzer dijital varlıklar olarak tanımladı; ancak ABD doları tarafından desteklendiği için farklı bir işleyişe sahip olduklarını belirtti.

Eğer yasal çerçeve uygun hale gelirse, Bank of America’nın da stabilcoin sektörüne girebileceğini vurgulayan Moynihan, “Bunu yasal hale getirirlerse, biz de bu işe gireriz” diyerek, ABD doları destekli bir “BofA coin” çıkarma ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak stabilcoin’lerin bankacılık sektörü içinde nasıl kullanılabileceği konusunun hala netleşmediğini de sözlerine ekledi.

ABD Bankaları Dijital Varlıklara Yöneliyor

Moynihan’ın açıklamaları, büyük finans kuruluşlarının değişen düzenleyici yaklaşımlar karşısında dijital varlık stratejilerini yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. ABD’deki diğer büyük bankalar da stabilcoin ve dijital varlıklar konusunda farklı adımlar atmaya hazırlanıyor.