ABD’nin en büyük bankalarından biri, bu hafta ciddi bir skandal ile gündeme geldi. Müşterilerin hesapları tamamen boşaldı.

Bank of America (BoA), 2 Ekim’de geniş çaplı bir teknik hata yaşadı. Hatadan bankanın binlerce müşterisi etkilendi.

Müşterilerin bazıları hesaplarına erişemedi, bazılarının online hesap bakiyeleri ise sıfıra düştü. Online bankacılık, mobil uygulamalar ve bazı ATM’lerde de sorun yaşandı.

Bank of America’nın sinirli müşterileri sosyal medyaya akın etti ve hesaplarının neden boşaldığını sorguladı.

Bir kullanıcı, “Bank of America, param nerede? Açıklama yapsanız iyi olur,” diye belirtti. Bir başka kullanıcı, “İnsanları böyle ortada bırakmanız hoş değil. Param gitti ama borcum duruyor. Bank of America berbat,” dedi.

Downdetector’a göre banka, 18 binden fazla kesinti yaşandı. Kullanıcılar hala yeni sorun bildirmeye devam ediyor. “İnternet üzerinden iki yatırma işlemi yaptım, param hesabıma geçmedi. Param nerede?” diye soranlar oldu.

Yazılı açıklama yapan banka temsilcisi, şöyle açıkladı:

Banka, teknik sorunun detaylarıyla ilgili bilgi vermedi. Yatırımcı ve girişimci Daniel Stakleff, Bitcoin’in bu tür sorunları çözdüğüne dikkat çekti. Stakleff, banka mağdurlarına paralarının kontrolünü ele almalarını tavsiye etti.

