Kripto piyasasında dikkatler yeniden Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE üzerine çevrildi. Balinalar spot piyasada yüklü alımlar yaparken, token 34,88 dolar seviyesine tırmanarak yeni bir ralliye zemin hazırladı. Token hâlen tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

Son günlerde en az üç balina cüzdanı HYPE token biriktirdi. İki balina toplam 3,5 milyon doların üzerinde spot alım gerçekleştirirken, bir diğer balina fiyat düşüşü ihtimaline karşı 24,95 dolardan sınırlı alım emri verdi.

Nansen verilerine göre, bu alımları yapan adresler daha önce meme token’larda da aktif olmuş, yüksek bakiyeli yatırımcılardan oluşuyor. Balinaların türev piyasasında aktif olmaması ve yalnızca spot alım yapması, yüksek güven ve uzun vadeli beklentiye işaret ediyor.

Bir balina cüzdanı 224,2 milyon HYPE ile zincir üzerindeki en büyük 81. HYPE sahibi konumunda.

HYPE, üç aylık zirvesine yakın işlem görürken, Hyperliquid DEX’teki açık pozisyonlar da artış gösterdi. Açık pozisyon hacmi 1,39 milyar dolara, long (yukarı yönlü) pozisyon oranı ise %53’ün üzerine çıktı.

Token, başlangıçta ödül ve likidite sağlama amacıyla çıkarılmış olsa da, zamanla bir meme token havası kazandı. Projede önemli bir VC (risk sermayesi) baskısı veya içeriden satış tehdidi bulunmuyor.

HYPE fiyatının büyük ölçüde Hyperliquid DEX’in büyümesiyle paralel ilerlemesi dikkat çekiyor. Mayıs ayında rekor hacimlere ulaşan DEX’in, haziran ayında aynı ivmeyi koruyup koruyamayacağı merak konusu.

DEX üzerindeki USDC likiditesi, mayıs ayındaki 2,9 milyar dolarlık zirveden, şu an 2,72 milyar dolara gerilemiş durumda. Aylık hacim ise 45 milyar dolar, geçen ayın 248 milyar dolarlık zirvesinin oldukça altında.

Geçtiğimiz aylarda 100 milyon dolarlık pozisyonu likide olan James Wynn, bu kez daha küçük ama dikkat çekici işlemlerle geri döndü. HYPE pozisyonlarını sosyal medyada sık sık paylaşan Wynn, bu paylaşımlarıyla Hyperliquid’e olan ilgiyi artırıyor.

Ancak Wynn, bu görünürlüğe rağmen platformdan yalnızca 34 bin dolar civarında referral (yönlendirme) geliri elde ettiğini belirtiyor. Şu anda Wynn, hem Bitcoin’de yukarı yönlü bir kırılım bekliyor hem de Moonpig isimli yeni bir meme token’ı tanıtıyor.

Update:

My $468.62 short position is in the hole approx $78.07c.

#PrayForJamesWynn

This is all I have. https://t.co/FVsrXVXmRh pic.twitter.com/F6RnTjaUJR

— James Wynn (@JamesWynnReal) June 8, 2025