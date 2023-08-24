Kripto para analitik platformu Santiment şu anda, içerisinde 10 ile 10.000 BTC arasında varlık bulunan 156.660 cüzdan olduğunu belirledi.

Yüksek miktarda BTC’ye sahip olan kripto para yatırımcıları, piyasadaki çöküşten etkilenmemiş gibi görünüyor. Zira Santiment verileri Bitcoin balinalarının ve köpek balıklarının 17 Ağustos’tan bugüne yaklaşık 11.600 BTC biriktirdiğini gösteriyor.

Bitcoin balinaları ve köpek balıkları, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın geride bıraktığımız aylarda spot Bitcoin ETF’ini başlatmak için SEC’e başvuruda bulunmasının ardından harekete geçti. Kripto para odaklı analitik platformu Santiment, cüzdanında 10 ile 10.000 arasında BTC bulunan Bitcoin balinalarının ve köpek balıklarının 17 Ağustos’tan bu yana 11.629 BTC satın aldığını tahmin ediyor.

Bitcoin’in mevcut fiyatına göre balinaların ve köpek balıklarının yaklaşık 1 hafta içerisinde satın aldığı bu Bitcoin’lerin toplam değeri 308 milyon dolar seviyesinde.

Santiment verileri, balinaların yalnızca piyasadaki düşüş dönemlerinde değil yükselişler sırasında da BTC biriktirdiğini gösteriyor.

Santiment’in bu verileri, Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in rezervlerindeki BTC’lerini sattığına yönelik haberlerin ardından piyasada yaşanan çöküşten bir hafta sonra geldi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, SpaceX’in Bitcoin sattığına yönelik söylentiler ve Çinli emlak devi Evergrande’nin iflas başvurusunda bulunmasının ardından geride bıraktığımız hafta yaklaşık 3.000 dolar değer kaybederek 25.300 dolara kadar gerilemişti. Bu süreçte bazı altcoin’lerde de çok daha sert düşüşler yaşandı. Örneğin Ripple’ın XRP’si bir haftalık süreçte yaklaşık %20 oranında değer kaybetti.

Balinalar bu fırsatı da dipten BTC satın almak için bir fırsata çevirdi. Zira balinalar, ABD’nin ve dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın 16 Haziran’da spot Bitcoin ETF’i için SEC’e başvurusunda bulunmasının ardından Bitcoin’e artan oranda ilgi göstermeye başladı.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere balinalar, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i başvurusundan bir gün sonra yani 17 Haziran’da başlayarak 10 Temmuz’a kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık BTC satın aldı.