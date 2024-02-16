Balinalar Bitcoin’deki yükseliş trendi sırasında 100.000’den fazla BTC biriktirdi.

Lider kripto para birimi BTC son bir aylık süreçte %20’nin üzerinde değer kazandı ve yatırımcıların varlığa olan ilgisi arttı. Sonuç olarak BTC fiyatı 50.000 doları aştı.

Balinalar 5 Milyar Dolarlık Bitcoin Biriktirdi

Bitcoin balinaları son dönemde yeniden BTC biriktirmeye başladı. En son raporlar Bitcoin balinalarının son 10 günlük süreçte yaklaşık 5 milyar dolar değerinde 100.000 BTC satın aldığını gösteriyor. Balinaların Bitcoin biriktirmesi, varlığın yakın gelecekteki fiyat hareketliliklerine yönelik güçlü inancı gözler önüne seriyor.

Tarihsel süreçte bu tür biriktirme faaliyetlerinin hep önemli fiyat hareketliliklerinden önce gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Dolayısıyla Bitcoin’in yeni bir yükseliş trendinin eşiğinde olduğu tahmin ediliyor.

Kripto para şirketi 21Shares, hazırladığı bir raporda balinaların mevcut biriktirme trendini 2021 yılındaki boğa koşusu dönemine benzetiyor.

Bitcoin Madencilerinin BTC Satışları Azalıyor

Son haftalarda önemli ölçüde BTC satışı yapan madenciler son günlerde satışları %62,5 oranında azalttı. İşlem ücretlerindeki düşüşe rağmen madencilerin BTC satışı yapması oldukça dikkat çekici. Zira bu, madencilerin bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması nedeniyle stratejilerini değiştirdikleri şeklinde yorumlanıyor.

Bitfinex Türev Ürünleri Başkanı Jag Kooner, CryptoPotato’ya yaptığı açıklamada bu tür değişikliklerin geçmiş piyasa döngülerinde de yaşandığını belirtti. Kooner, geride bıraktığımız hafta Bitcoin ETF’lerine yaşanan devasa girişlerin etkisiyle BTC’nin 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştığına dikkat çekti.

Jag Kooner, GBTC’deki satış baskısının azalmasıyla diğer ETF’lere 300-400 milyon dolarlık giriş yaşanmasında rol oynadığını belirtti. Dolayısıyla Kooner, spot Bitcoin ETF’lerinin yol açtığı heyecan nedeniyle Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine her zamankinden daha yakın olduğuna inanıyor.