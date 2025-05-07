Glassnode’un 7 Mayıs tarihli raporuna göre, büyük yatırımcılar, XRP’nin nisan ayındaki toparlanması ve mayıs başındaki kısa süreli düşüşünü alım fırsatı olarak değerlendirdi. Son 30 gün içinde yaklaşık 1 milyar XRP alımı yapan balinalar, toplamda 1,8 milyar dolarlık XRP biriktirdi. Bu durum, bazı trader’ların alımların içeriden bilgiye dayalı olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.

2025 yılında XRP’nin performansı zayıf kaldı. Yıl başından bu yana yalnızca %1,17 yükseldi ve ocak ayında gördüğü 3,31 dolar zirvesinden yaklaşık %35,71 geride.

Nisan sonunda yaşanan yükseliş hareketi sürdürülemedi ve XRP, 2,29 dolar seviyesinden iki kez reddedildi. Bu da trendin tersine dönme ihtimalini şimdilik zayıflatıyor.

Balina Alımlarına Rağmen Açık Pozisyonlar Geriliyor

Başka bir veriye göre, XRP’nin açık pozisyon hacmi 1,52 milyar dolardan 1,37 milyar dolara gerileyerek, spekülatif pozisyonlarda düşüşe işaret etti. Bu düşüş, balinaların güçlü alımlarına rağmen trader’ların temkinli kaldığını gösteriyor.

Ancak birikim trendi, balinaların XRP’nin en azından mevcut seviyelerde dengede kalacağına inandığını ortaya koyuyor. Nisan ayının ilk iki haftasında balinalar 370 milyon XRP satmıştı. Bu nedenle son alımlar, önceki eğilime ciddi bir kırılma anlamı taşıyor.

Fiyat Harekeleri Belirsizlik Taşıyor

XRP fiyatı 6 Mayıs’ta düşen kanal yapısını kırarak toparlanma sinyali verdi. Ancak bu yükselişin kalıcı olacağından şüphe ediliyor.

XRP son 30 günde %11,48 oranında artış yaşarken son 5 günde ise %0,52 oranında değer kaybetti. XRP fiyatı kaydedilen son dip seviyeden %2,8 yukarıda işlem görüyor.

Anlık fiyatı olan 2,14 dolar, gece yarısından bu yana %1,38 düşüşte. XRP piyasasında belirsizlik sürerken, balinaların bu dönemdeki agresif birikimi dikkat çekici. Bu, fiyatın mevcut seviyelerde tutunabileceği ve ilerleyen dönemde yukarı yönlü hareketin yeniden başlayabileceği yönünde bir sinyal olabilir.