Kripto piyasasında kısa süreli geri çekilmeler yaşansa da Bitcoin 105 bin doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Uzmanlara göre piyasa ne panik havasında ne de aşırı iyimser; zira daha çok temkinli bir yeniden yapılanma süreci öne çıkıyor.

Türev Piyasada Aşırı Kaldıraç Temizleniyor

Bitcoin’in spot ve türev piyasalarında ciddi bir denge arayışı göze çarpıyor. Binance verilerine göre, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda saatlik 40 milyon doları aşan likidasyonlar yaşandı. Ancak kısa pozisyonlarda benzer bir tasfiye dalgası gözlemlenmedi. Bu durum, piyasadan aşırı riskin temizlendiğini ancak satış yönlü güçlü bir baskının oluşmadığını gösteriyor.

Fonlama oranlarının sıfıra yakın seyretmesi de yatırımcıların belirgin bir yön beklentisine sahip olmadığını ortaya koyuyor. Analistlere göre bu tablo, “korku ya da coşku değil, dikkatli bir yeniden pozisyonlanma” anlamına geliyor.

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Borsalardan Dev Bitcoin Çıkışı

Balina hareketleri ise farklı bir tablo çiziyor. Whale Screener verilerine göre, 2 Haziran’da 500 milyon dolardan fazla değerde Bitcoin ve Ethereum spot borsalardan çekildi. En dikkat çekici hareket ise Bitfinex’te gerçekleşti. Borsadan 20 bin BTC (yaklaşık 1.3 milyar dolar) çıkışı yaşandı. Bu, Ağustos 2019’dan beri tek seferde gerçekleşen en büyük Bitcoin çıkışı oldu.

Böylesine büyük varlık transferleri, genellikle uzun vadeli saklama niyetini ve piyasa üzerindeki satış baskısının azalabileceğini işaret ediyor.

Yeni Ralliye Zemin Hazırlanıyor Olabilir

Fonlama oranlarındaki denge, yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi ve kurumsal yatırımcıların sessizce alım yapması, piyasada fazla riskin temizlenerek daha sağlıklı bir yapı oluştuğuna işaret ediyor. Kısa vadede dalgalanma sürse de uzun vadeli yatırımcı güveninin güçlenmesiyle Bitcoin’in yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanabileceği değerlendiriliyor.