Polygon (MATIC) son dönemde küçük çaplı bir fiyat düzeltmesi kaydettikten sonra yeniden toparlandı. En son veriler, son bir haftalık süreçte balinaların 120 milyondan fazla MATIC token biriktirdiğini gösteriyor.

Polygon’da (MATIC) balinalar yeniden harekete geçti. Önde gelen kripto para analistlerinden Ali Martinez tarafından yapılan bir paylaşıma göre son bir haftalık süreçte balinalar, 0,754 dolarlık ortalama fiyattan 90.480.000 dolar değerinde yaklaşık 120.000.000 MATIC satın aldı.

#Polygon | Recently, $MATIC whales have been on a buying spree, scooping up over 120 million #MATIC in the past week – that's a hefty $90 million investment! pic.twitter.com/uqXopGoqvy

— Ali (@ali_charts) November 29, 2023