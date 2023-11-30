Polygon (MATIC) son dönemde küçük çaplı bir fiyat düzeltmesi kaydettikten sonra yeniden toparlandı. En son veriler, son bir haftalık süreçte balinaların 120 milyondan fazla MATIC token biriktirdiğini gösteriyor.

Polygon’da (MATIC) balinalar yeniden harekete geçti. Önde gelen kripto para analistlerinden Ali Martinez tarafından yapılan bir paylaşıma göre son bir haftalık süreçte balinalar, 0,754 dolarlık ortalama fiyattan 90.480.000 dolar değerinde yaklaşık 120.000.000 MATIC satın aldı.

#Polygon | Recently, $MATIC whales have been on a buying spree, scooping up over 120 million #MATIC in the past week – that's a hefty $90 million investment! pic.twitter.com/uqXopGoqvy — Ali (@ali_charts) November 29, 2023

Ali Martinez’in belirttiği bu balina işlemlerinin yalnızca 100.000 doların üzerindeki işlemlerin hesaba katılarak hesaplandığını belirtmek gerekiyor. Ali Martinez tarafından paylaşılan grafiğe göre balinaların biriktirdiği MATIC miktarı muhtemelen 14 Kasım’dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerde ve bu da balinaların Polygon’a büyük bir talep gösterdiğine işaret ediyor.

Polygon ekosistemindeki geliştirmeler hesaba katıldığında, balinaların varlığa gösterdiği bu ilgi şaşırtıcı değil. Polygon özellikle oyun ekosistemi için önemli bir katman-2 ağı olarak itibarını arttırdı. Polygon, kurduğu ortaklıklarla bu konudaki en önemli adaylardan biri olduğunu kanıtladı.

Polygon, geçtiğimiz haftalarda Binance’in katman-2 ağında Circle’ın stablecoin’i USD Coin’i (USDC) desteklediğini açıklamasının ardından Polygon, önde gelen kripto para borsalarının dikkatini çekti. Sonuç olarak USD Coin’i (USDC) desteğinin Polygon ekosistemine daha fazla kullanıcı getirmesi ve ekosistemi genişletmesi bekleniyor.

Polygon (MATIC) Kaç Dolar?

Balinaların Polygon’a (MATIC) ilgisini arttıran bir diğer faktör ise protokolün istikrarlı bir şekilde ağ geliştirmelerine önem vermesi. Polygon kısa bir süre önce Ethereum ağında POL yükseltmesini tamamladı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda MATIC fiyatında kayda değer artışlar yaşandı. CoinGecko verilerine göre Polygon (MATIC) 0,765 dolar bandından işlem görüyor. Geride bıraktığımız 30 günlük süreçte MATIC fiyatı %17’nin üzerinde artış yaşadı.

Balinaların MATIC biriktirme çılgınlığına devam etmesi durumunda MATIC fiyatının önümüzdeki dönemlerde yeni zirvelere ulaşacağı tahmin ediliyor.