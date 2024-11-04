Örneğin, bir yatırımcı 69.500 dolar seviyesindeyken yaklaşık 95,12 milyon dolar değerinde 880 BTC satın alarak toplam varlıklarını 1.381 BTC’ye çıkardı. Diğer bir yatırımcı, BTC’nin 67.700 dolara gerilediği anı fırsat bilerek 41,7 milyon dolar değerinde 615 BTC aldı. Üçüncü büyük yatırımcı, Binance’den 41,38 milyon dolar değerinde 595 BTC çekti. Dördüncü yatırımcı, BTC 70.300 dolardayken 38,68 milyon dolar değerinde 550 BTC’yi kişisel cüzdanına taşıdı. Beşinci yatırımcı ise BTC 67.700 dolar seviyesindeyken 9,48 milyon dolar değerinde 140 BTC çekti.

Büyük ölçekli Bitcoin cüzdanlarının BTC fiyatının 70 bin doların altına gerilemesiyle alım yapması, Bitcoin fiyatının gelecekte artacağına yönelik iyimserliği yansıtıyor. Özellikle yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin, BTC fiyatı üzerinde pozitif bir etki yaratabileceği düşünülüyor. Seçimi Donald Trump’ın kazanacağına yönelik artan beklentiler sonucunda Bitcoin geride bıraktığımız hafta 73.600 dolara kadar yükselmişti.