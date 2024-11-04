ABD’deki başkanlık seçimleri öncesinde, büyük Bitcoin balinalarının hareketleri dikkat çekiyor. 1 Kasım’dan bu yana beş büyük yatırımcı, toplamda 192,4 milyon dolar değerinde 2.780 BTC alımı gerçekleştirdi.
Hafta sonunda Bitcoin’in değeri, 71.000 dolardan 67.700 dolara kadar geriledi. Bazı balinalar bu düşüşü satın alma fırsatı olarak değerlendirdi. Lookonchain’in verilerine göre bu süreçte balinalar, BTC’lerini Binance borsasından kendi gözetimsiz cüzdanlarına çekti.
Bu tür transferler, kullanıcıların varlıklarını kendi kontrolünde tutma isteğini gösterirken aynı zamanda BTC üzerindeki ani satış baskısı riskini azaltıyor.
As $BTC drops below $70,000, whales are still accumulating $BTC!
5 whales has accumulated 2,780 $BTC($192.4M) since Nov 1.
1DL34f withdrew 880 $BTC($61.18M) from #Binance at $69,519 and currently holds1,381 $BTC($95.12M).
bc1qw0 withdrew 615 $BTC($41.7M) from #Binance at… pic.twitter.com/SICXpxae9o
— Lookonchain (@lookonchain) November 4, 2024
Kripto para topluluğunun büyük bir kısmı, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın zaferinin kripto para piyasası için olumlu sonuçlar doğurabileceğine inanıyor. Trump seçim kampanyası boyunca kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandırdı ve seçimi kazanması halinde Bitcoin ve kripto paraların benimsenmesini destekleyeceğini açıkladı.
Öte yandan, bazı yatırımcılar kripto para yanlısı düzenlemeler vaat eden Demokrat aday Kamala Harris’i destekliyor.
Seçim sonucunun ne olacağı belirsizliğini korurken, Bitcoin yatırımcıları varlıklarının fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Bu haberin kaleme alındığı sırada, Bitcoin 68.600 dolar seviyesinden işlem görüyordu.