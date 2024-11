ABD’deki başkanlık seçimleri öncesinde, büyük Bitcoin balinalarının hareketleri dikkat çekiyor. 1 Kasım’dan bu yana beş büyük yatırımcı, toplamda 192,4 milyon dolar değerinde 2.780 BTC alımı gerçekleştirdi.

Hafta sonunda Bitcoin’in değeri, 71.000 dolardan 67.700 dolara kadar geriledi. Bazı balinalar bu düşüşü satın alma fırsatı olarak değerlendirdi. Lookonchain’in verilerine göre bu süreçte balinalar, BTC’lerini Binance borsasından kendi gözetimsiz cüzdanlarına çekti.

Bu tür transferler, kullanıcıların varlıklarını kendi kontrolünde tutma isteğini gösterirken aynı zamanda BTC üzerindeki ani satış baskısı riskini azaltıyor.

As $BTC drops below $70,000, whales are still accumulating $BTC!

5 whales has accumulated 2,780 $BTC($192.4M) since Nov 1.

1DL34f withdrew 880 $BTC($61.18M) from #Binance at $69,519 and currently holds1,381 $BTC($95.12M).

bc1qw0 withdrew 615 $BTC($41.7M) from #Binance at… pic.twitter.com/SICXpxae9o

— Lookonchain (@lookonchain) November 4, 2024