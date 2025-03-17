XRP balinaları son günlerde agresif bir şekilde XRP biriktirmeye başladı. Bu gelişme, Ripple-SEC davasının kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında yıllardır devam eden davanın sonuçlanması halinde XRP fiyatında büyük bir yükseliş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Donald Trump’ın 2024 yılında ABD Başkanlık seçimini kazanması ve SEC Başkanı Gensler’i görevden alma sözü vermesi, Ripple davasının kısa sürede sonuçlanabileceğine dair beklentileri arttırdı. SEC’in son birkaç haftalık süreçte Coinbase, Consensys ve Kraken gibi kripto para şirketlerine açtığı davaları düşürmesi, Ripple davasının da benzer şekilde sonuçlanabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Bazı hukuk uzmanları, Ripple-SEC davasının karışıklığı nedeniyle kesin bir çıkarımda bulunmanın zor olduğunu öngörürken bazıları ise davanın sonuçlanmaya çok yakın olduğunu tahmin ediyor. Ripple ile SEC arasındaki davanın sonuçlanması halinde XRP fiyatında çok sert yükselişler yaşanabilir. Zira XRP, Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasını takip eden birkaç ay içerisinde 0,6 dolardan 3,39 dolara kadar yükselmişti.

Balinaların son birkaç aylık süreçte cüzdanlarındaki XRP’leri satması, varlığın 2 doların altına gerilemesine yol açtı. Analistler, 17 Mart 2025 tarihi itibariyle 2,34 dolar seviyesinde işlem gören XRP için pozitif tahminlerde bulunuyor. Analist Ali Martinez balinaların son iki günlük süreçte 150 milyon XRP satın alarak stratejilerinde önemli bir değişiklik yaptığını söyledi.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Ali Martinez, XRP’nin 2018 yılından bu yana sürdürdüğü simetrik üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırdığını bildirdi. Martinez bu kapsamda XRP’nin 15 dolara yükselebileceğini öngörüyor.