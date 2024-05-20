Ripple’ın XRP’si, yoğun bir satış baskısıyla karşı karşıya. Ripple’ın, SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede elde ettiği avantajlara ve davada sona yaklaşılmasına rağmen veriler, XRP balinalarının varlıklarını taşıdığını gösteriyor.

XRP’deki son balina hareketlilikleri, Ripple’ın 2024 yılı ilk çeyrek finansal raporunu açıklamasının ardından geldi. Whale Alert’e göre son 24 saatte balinalar 238 milyon XRP (yaklaşık 145,7 milyon dolar) değerinde transfer etti. Bu süreçte gerçekleştirilen en büyük işlem, 129 milyon dolar değerinde 250 milyon XRP’nin Coincheck borsasından bilinmeyen bir cüzdana aktarılması oldu.

Ripple’ın XRP’si son 60 günlük zaman diliminde %15 oranında değer kaybetti. Son gelişmeler, balinaların XRP’deki düşüşü satın alma fırsatı olarak değerlendirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan bir başka balina ise 16,7 milyon dolar değerinde 33 milyon XRP’yi Bitstamp borsasına taşıdı.

XRP fiyatı 2024 yılının başından bu yana %17 oranında değer kaybetti. Son bir haftalık süreçte %3’ün üzerinde değer kazanan XRP, 20 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 0,5142 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP’nin son 24 saatteki işlem hacmi ise %58’lik artışla 755,5 milyon dolara ulaştı. Ripple’ın XRP’si Mayıs 2024 itibariyle 28,3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Ripple 2024 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ABD merkezli kripto para girişimi Ripple, yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Finansal raporda XRP Ledger (XRPL) ve XRP’ye yönelik duyurular ve yılın ilk çeyreğine dair piyasa gelişmeleri yer alıyor.

Ripple’ın raporunda spot Bitcoin ETF’lerinin 2024 yılının ilk çeyreğinde 207 milyar dolarlık kümülatif işlem hacmine ve 12 milyar dolarlık net sermaye girişine ulaştığı belirtiliyor. Bu süreçte BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i 13,9 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşadı. Bu da kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik artan ilgisini gösteriyor.

Yılın ilk çeyreğinde XRP’nin spot piyasadaki günlük işlem hacmi %40’lık artışla 865 milyon dolara yükseldi. XRP’nin türev piyasasındaki açık faizi de 500 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Dava, 23 Nisan 2024 tarihi itibariyle duruşma aşamasına girdi. SEC, Ripple’ın 2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep ederken Ripple cephesi ise cezanın 10 milyon dolardan daha fazla olmaması gerektiğini savunuyor.

Ripple cephesi davanın adil bir şekilde sonuçlanacağından emin. Mahkemenenin nihai çözüm yollarına ilişkin kararı bekleniyor.