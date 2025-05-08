Yapay zeka destekli Web3 platformu Balance’ın yerel token’ı EPT, Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb’da listeleneceği haberinin ardından yüzde 72’ye varan bir yükseliş gösterdi.

CoinGecko verilerine göre EPT, 8 Mayıs’ta gün içi en yüksek 0,012 dolara ulaşarak yatırımcıların “tanrı mumu” olarak adlandırdığı sert bir fiyat artışı sergiledi. Token’ın piyasa değeri 27 milyon doların üzerine çıkarken, günlük işlem hacmi önceki güne göre yüzde 44 artarak yaklaşık 63 milyon dolara yükseldi.

Fiyat Neden Yükseldi?

Fiyat hareketinin temel nedeni, Bithumb’ın EPT’yi Kore wonu (KRW) paritesiyle 8 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de platformuna ekleyeceğini duyurması oldu. Bithumb, EPT’yi listeleyen son büyük borsa konumuna geldi. 21 Nisan’da Binance Alpha, Gate.io, KuCoin, Bitget ve MEXC gibi platformlarda da işlem görmeye başlamıştı. Lansman sırasında toplam arz 10 milyar token olarak belirlenmişti.

Bithumb haberi sonrası EPT’nin türev piyasasında da hareketlilik yaşandı. CoinGlass verileri, açık pozisyonların son 24 saatte yüzde 52 artarak yaklaşık 20 milyon dolara ulaştığını gösterdi. Fonlama oranı yüzde 0,005 seviyesinde sabit kaldı; bu da yatırımcıların yükseliş yönünde pozisyonlarını koruduğuna işaret ediyor.

Teknik göstergeler de olumlu sinyaller veriyor. EPT, 4 saatlik grafikte düşen kanalın üzerine çıkarak potansiyel trend dönüşü işareti verdi. Token, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Ayrıca MACD göstergesinde yukarı yönlü kesişim gözlemlendi; bu, kısa vadeli düşüş trendinin sona erdiğini gösteriyor.

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Yükseliş devam ederse, EPT’nin bir sonraki direnç seviyesi olan 0,014 dolara ulaşması bekleniyor. Bu seviyenin aşılması, fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,017 dolara kadar tırmanmasının yolunu açabilir. Bu, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 54 kazanç anlamına geliyor. Öte yandan haberin yayına hazırlandığı sırada EPT, 0,011 dolar civarında işlem görüyordu.