Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürürlüğe konan yeni düzenlemelere ilişkin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ve ödeme kuruluşlarına önemli uyarılarda bulundu.

Bakan Şimşek, AA’ya yaptığı açıklamada, MASAK’ın son dönemde finansal sistemin güvenliğini artırmak ve suç gelirleriyle etkin mücadele etmek amacıyla yayımladığı düzenlemelere dikkat çekti. Bu kapsamda kripto platformlarının artık bankalar ve sigorta şirketleriyle benzer yükümlülüklere sahip olduğunu vurguladı.

“Kripto para platformları finansal sistemin bir parçası haline geldi. Artık kurallara uymak zorundalar.” diyen Şimşek, yeni dönemde bilgi eksikliği bulunan transfer işlemlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kripto Platformlara Yeni Sorumluluklar

Yeni düzenlemelere göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şu yükümlülükleri yerine getirmek zorunda:

Uyum programı hazırlamak ve uyum görevlisi atamak

Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme sistemleri kurmak

Elektronik tebligat sistemine kaydolmak

Detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamak

İlk işlemleri banka aracılığıyla yapmak

Ayrıca, uluslararası “seyahat kuralı” çerçevesinde, kripto transferlerinde gönderici ve alıcıya ait detaylı bilgiler eksiksiz iletilmeli. Aksi takdirde transfer işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Stabilcoin’ler ve Gizlilik Odaklı Varlıklar Mercek Altında

Şimşek, yasa dışı işlemlerde kullanıldığı değerlendirilen gizlilik odaklı dijital varlıkların da takibe alındığını belirtti. Özellikle kara para aklama ve terör finansmanı gibi alanlarda risk taşıyan varlıklarla ilgili müşteri kabul şartları sıkılaştırıldı.

Aynı şekilde, stabil kripto varlıkların da dikkatle izlendiğini kaydeden Şimşek, bu alanda da kısa süre içinde yeni düzenlemelerin devreye alınacağını duyurdu.

Ödeme Kuruluşlarına Ek Denetim

Yeni düzenlemeler sadece kripto borsalarını değil, ödeme ve elektronik para kuruluşlarını da kapsıyor. Artık bu kuruluşlar:

Basitleştirilmiş müşteri kabulü yapamayacak ve POS terminallerinin kullanımını ve ilişkili olduğu iş modellerini düzenli olarak izlemek zorunda kalacak.

Şimşek, özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin önlenmesi adına ödeme kuruluşlarının da titizlikle denetlendiğini belirtti.