İstanbul Sanayi Odası’nda bir toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin düzenlemenin çok kısa bir süre içerisinde meclise gönderileceğini açıkladı. Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

Orta vadeli programda, reform programının olması beklentilere olumlu yansıyor. Bakın ilk reformlardan basit bir tanesi; kripto ile ilgili bir düzenleme yok, onu yakında meclise gönderiyoruz.

Neler Olmuştu?

CryptoPotato olarak 28 Ocak’ta kripto varlık düzenlemesiyle birlikte kripto para kazançları vergilendirileceğini ve güven vermeyen kripto para platformlarına sermaye şartı getirileceğini bildirmiştik.

Kripto para düzenlemesiyle birlikte ayrıca siber saldırılar, teknik arızalar ve ödeme yükümlülüklerinin gerçekleştirilmemesi gibi müşteri mağduriyeti yaratan durumlardan kripto para platformlarını sorumlu tutacak. Bu kapsamda kripto para platformları, kamuya belirli oranda harç ödemesi yapacak.

Türkiye’de kripto para düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için zaman iyice daraldı. Artık çok kısa bir süre içerisinde meclise sunulması beklenen düzenlemeyle birlikte kripto para kazançlarının da vergilendirileceği iddia ediliyor.

Söz konusu düzenlemede kripto paralar “Dağıtık defter teknolojisi veya benzeri teknolojiler kullanılarak oluşturulan, dijital ağlar üzerinden dağıtılan ve değer veya hak ifade eden gayrimaddi varlıklar” olarak tanımlanıyor. Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kripto para faaliyetleri SPK tarafından denetlenecek.

AK Parti’den Kripto Para Raporu

CryptoPotato olarak 29 Ocak’ta AK Parti tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmıştık. Türkiye’deki kripto para sahipliğe dair çarpıcı verileri gözler önüne seren araştırmaya göre şu anda nüfusun 5’te 2’si kripto para sahibi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın araştırması Türkiye’de yaklaşık 35 milyon kripto para yatırımcısı olduğunu vurguluyor. Raporda ayrıca kripto varlık düzenlemesiyle birlikte Türkiye’nin yabancı yatırımcı çekme potansiyeline dikkat çekiliyor.