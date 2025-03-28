Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (CBUAE), ülkenin ulusal para birimi Dirhem için yeni bir sembol duyurdu ve Dijital Dirhem’i merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olarak tanıttı.

CBUAE, Dijital Dirhem’in ihraç ve dolaşımı konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Bu hamle, 2023’te başlatılan Finansal Altyapı Dönüşümü (FIT) Programı’nın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Program, BAE’yi finansal piyasa altyapısı (FMI) alanında öncü konuma taşımayı ve dijital finans inovasyonlarında mükemmeliyet merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Dijital Dirhem, 2018 tarihli Federal Kararname-Kanunu No. (14)’ün bazı maddelerini değiştiren 2023 tarihli Federal Kararname-Kanunu No. (54) kapsamında yasallaştırıldı. Böylece, fiziksel para biriminin yanında Dijital Dirhem de tüm ödeme noktalarında resmi ödeme aracı olarak kabul edilecek.

CBUAE Başkanı H.E. Khaled Mohamed Balama, yeni Dirhem sembolünü ve Dijital Dirhem cüzdanını tanıttı:

“Bugün, fiziksel ve dijital formda kullanılacak yeni Dirhem sembolünü duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Dijital Dirhem programının uygulanmasındaki önemli ilerlemeleri yansıtıyor ve CBUAE’nin vizyonuna doğru atılan büyük bir adımı temsil ediyor.”

Blockchain Tabanlı Dijital Dirhem

Duyuruya göre, Dijital Dirhem, BAE’nin ulusal para biriminin dijital versiyonu olarak yüksek güvenlik ve verimlilik sağlayacak. Blockchain teknolojisi üzerine inşa edildiği için ödeme maliyetlerini düşürecek ve finansal işlemleri hızlandıracak.

Bireyler ve işletmeler, Dijital Dirhem’i bankalar, döviz büroları, finans şirketleri ve fintech firmaları gibi lisanslı finansal kurumlar aracılığıyla edinebilecek. Perakende sektöründe Dijital Dirhem’in kullanımı için ilk ihraçların 2025’in son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Balama, blockchain tabanlı Dijital Dirhem’in finansal istikrarı, kapsayıcılığı ve dirençliliği artıracağını ve finansal suçlarla mücadelede önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, yeni dijital finans ürünleri, hizmetleri ve iş modellerinin geliştirilmesini sağlayarak uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracağını vurguladı.

Dijital Dirhem’in Avantajları

Dijital Dirhem, finansal inovasyonu destekleyen birkaç önemli avantaj sunuyor:

Tokenizasyonu kolaylaştırıyor ve akıllı sözleşmelerle karmaşık işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yeni Dirhem sembolü, hem fiziksel hem de dijital formda kullanılacak şekilde tasarlandı. İngilizce “Dirham” kelimesinden türetilen harf, iki yatay çizgiyle desteklenerek BAE Dirhemi’nin istikrarını simgeliyor.

Dijital Dirhem sembolü, BAE bayrağının renklerini içeren bir daire ile çevrelenerek ulusal kimliği yansıtıyor ve küresel ölçekli finansal sisteme entegrasyonunu simgeliyor.

CBUAE Dijital Dirhem Cüzdanını Tanıttı

CBUAE, Dijital Dirhem’in ihraç, dolaşım ve kullanımını destekleyen entegre ve güvenli bir platform olan Dijital Dirhem cüzdanını geliştirdi.

Bu cüzdan;

Perakende, toptan ve sınır ötesi ödemeleri,

Para transferlerini ve çekim işlemlerini,

Bakiye yükleme ve Dijital Dirhem’in itibari paraya çevrilmesini destekleyecek.

Daha önce BAE Merkez Bankası tarafından AED sabit coin düzenlemeleri getirilmişti. Böylece, dirheme endeksli stabilcoin’ler yasal ödeme aracı olarak kabul edilmişti. Bu son gelişmeyle birlikte BAE’nin dijital ekonomiye geçişi hız kazanıyor.