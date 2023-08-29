Bitcoin’deki ayı sezonu yaklaşık 500 gündür devam ediyor. Sonuç olarak bu, kripto para piyasası tarihindeki en uzun ayı sezonu olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar temel göstergeler olumlu olsa da bu durum henüz fiyatlara yansımadı.

28 Ağustos’ta MN Trading CEO’su ve kurucusu Michaël van de Poppe, kripto para piyasasındaki mevcut ayı sezonunu, 2015 yılındaki ayı sezonuna benzetti.

Michaël van de Poppe temel göstergelerdeki olumlu eğilime rağmen kripto paralara olan inancın yavaş yavaş kaybolduğu bu nedenle piyasanın yatay bir seyir izlediğini ifade etti.

Bitcoin’de Ayı Sezonu Ne Zaman Bitecek?

Bitcoin fiyatı yaklaşık iki yıl önce kaydedilen 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %62 oranında değer kaybetti. Bu da kripto para piyasasının yaklaşık 490 gündür ayı sezonunda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Bitcoin’in tarihindeki en uzun ayı sezonununu deneyimlediğini söylemek mümkün.

Kripto para piyasasındaki son ayı sezonunun bu nedenli uzun sürmesinin birkaç nedeni var. 2020 yılının başında eşi benzeri görülmemiş bir pandemi tüm dünyada yıkıcı etkilere yol açtı. Hükümetler bu süreçte ekonomiyi uzun vadede olumsuz etkileyecek adımlar attı.

Öte yandan 2022 yılında yaşanan kripto para çöküşleri de işleri daha da kötüleştirdi. Düzenleyiciler, kripto para piyasasındaki çöküşler nedeniyle yatırımcıları korumak amacıyla sektöre savaş açtı. Başta SEC olmak üzere tüm dünyadaki düzenleyiciler, kripto para sektörüne yönelik sert yaptırımlar uygulamaya başladı.

Koronavirüs pandemisi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyonla mücadele için hükümetler faiz oranlarını arttırmaya başladı. Sonuç olarak faiz oranlarının artması, yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklardan uzaklaşarak nispeten daha güvenli varlıklara yönelmesiyle sonuçlandı.

Dolayısıyla Bitcoin’in tarihteki en uzun ayı sezonunu deneyimlemesi şaşırtıcı değil. Ancak tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen bu süreçte olumlu gelişmeler de yaşandı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, geride bıraktığımız Haziran ayında SEC’e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu.

Önde gelen kripto para uzmanları SEC’in bu yıl BlackRock’un spot Bitcoin ETF başvurusuna onay vermesi bekleniyor. Bu da kripto para piyasasındaki kurumsal yatırımları önemli ölçüde arttıracak bir gelişme.

Öte yandan Hong Kong ve Asya kıtası kripto paraları yeniden kucaklıyor. Önümüzdeki yılın Nisan ve Mayıs ayları arasında ise Bitcoin’de blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Tüm bu olumlu gelişmeleri göz önünde bulunduran Michaël van de Poppe şunları kaydetti:

Sorun şu ki, içinde bulunduğumuz dönemde bu olaylar fiyata hiç yansımıyor. Piyasa ‘ayı piyasası modunda’ sıkışıp kaldığı için geride kalıyorlar, çünkü son 2 yıldır fiyat düşüyor.