Coinbase’in 16 Nisan 2025 tarihli raporuna göre kripto para piyasası yeni bir ayı sezonunun erken evrelerinde olabilir. Rapordaki faktörler ve veriler, yatırımcıları temkinli olmaya davet ediyor.

Altcoin’lerin Piyasa Değerinde Sert Düşüş

Altcoin’lerin toplam piyasa değeri 2024 yılının Aralık ayındaki 1,6 trilyon dolarlık zirveden bu yana %41 oranında düşüş yaşadı ve 950 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu, geride bıraktığımız yılın aynı dönemine kıyasla %17 daha düşük bir seviyeye işaret ediyor. Ayrıca altcoin’lerin piyasa değerinin 2021 yılının Ağustos ayı ile 2022 yılının Nisan ayı arasındaki seviyenin de altına inmesi dikkat çekiyor.

2025’in ilk çeyreğinde girişim sermayesi yatırımlarında küçük bir toparlanma görülse de bu seviyeler hâlâ 2021-2022 döneminin %50-60 altında. Özellikle altcoin’ler bu gerilemeden daha fazla etkilenmiş durumda.

Makroekonomik Baskılar Devam Ediyor

Coinbase analistleri bu kötü dönemin en az 4 ila 6 hafta daha sürebileceğini söylüyor. “Makro faktörler ile risk algısı, hâlâ kısa vadede temkinli olmayı gerektiriyor” diyen analistler, 2025’in ikinci yarısına dair umutlu olduklarını da belirtiyor.

Yine de piyasanın daha önceki sert hareketlerine bakıldığında, %20’lik yükseliş veya düşüşleri ayı ya da boğa piyasası olarak tanımlamak yetersiz kalıyor. Örneğin, Bitcoin 2021 Kasım’dan 2022 Kasım’a kadar %76 düşerken, S&P 500 yalnızca %22 kayıp yaşadı. Coinbase’e göre bu fark, kripto piyasalarının makro gelişmelere karşı çok daha sert tepki verdiğini gösteriyor.

Yeni Modellerle Daha Derin Hasar Ölçümü

Coinbase, geleneksel %20 eşiği yerine risk ayarlı performans gibi yeni modellerle piyasayı analiz etmeye çalışıyor. Bu ölçüme göre, Bitcoin’in 2021 ve 2022 yılları arasında 1,4 standart sapmalık düşüşü, S&P 500’ün 1,3 seviyesine oldukça yakın.

Bu model her zaman hızlı reaksiyon veremese de, son boğa döngüsünün Şubat sonunda sona erdiğini ve o tarihten bu yana piyasanın nötr sinyal verdiğini gösteriyor.

“200 Günlük Ortalamanın Altı” Alarm Veriyor

Daha basit ve etkili bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalama (200DMA) da boğa ve ayı piyasalarını ayırt etmekte kullanılıyor. BTC fiyatı bu ortalamanın altına düştüğünde genellikle bir trend değişimi yaşanıyor.

Bu gösterge, 2020 başındaki COVID çöküşü, 2022–2023’teki Fed faiz artışları, 2018–2019 kripto kışı ve 2021 ortasında Çin’in madencilik yasağı gibi önemli düşüşleri de önceden işaret etmişti.

Coinbase: Ayı Piyasası Yeni Başladı

Coinbase’in son raporuna göre, Bitcoin’in Mart sonunda yaşadığı sert düşüş, yeni bir ayı döngüsünün başlangıcı olabilir. Ayrıca, piyasa değeri en yüksek 50 token’ı kapsayan COIN50 endeksi de Şubat sonundan bu yana açıkça ayı bölgesinde işlem görüyor.

Sonuç olarak, piyasadaki genel görünüm zayıf ve birçok gösterge kripto kışının resmen başlamış olabileceğini doğruluyor. Ancak Coinbase, duygular resetlendiğinde toparlanmanın da hızlı olabileceğine inanıyor.