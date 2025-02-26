Ethereum Vakfı’nda yaşanan iç değişimler ve topluluk eleştirileri arasında, Aya Miyaguchi’nin başkanlık görevine geçişi, vakfın merkeziyetsizlik ve hesap verebilirlik arasındaki dengeyi nasıl kuracağına dair önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Salı günü yayımlanan bir blog yazısına göre, Ethereum Vakfı’nın 2018’den bu yana İcra Direktörü olan Aya Miyaguchi, vakfın yeni başkanı olarak atandı.

Buterin’den Miyaguchi’ye Övgü

Miyaguchi, bu değişimin bir yıldır planlandığını belirterek yeni görevinde daha çok kurumsal ilişkiler ve Ethereum’un küresel çapta yaygınlaşması üzerine yoğunlaşacağını söyledi. Ayrıca “Bu yeni rol, Ethereum Vakfı’nın kurumsal ilişkilerini desteklemeye devam etmemi ve vizyonumuzu daha geniş bir kitleye ulaştırmamı sağlayacak.” diye yazdı.

Ethereum’un merkeziyetsiz yapısını vurgulayan Miyaguchi, ekosistemin tek bir kuruluşa ait olmadığının altını çizdi. Ayrıca, Ethereum’un sürdürülebilirliği için farklı gelişim katmanlarının olması gerektiğini ifade ederek Stewart Brand’in “Pace Layering” (Hız Katmanlaması) modeline atıfta bulundu.

Görev süresi boyunca Ethereum’un proof-of-stake modeline geçişi, istemci çeşitliliğinin desteklenmesi ve araştırma-geliştirme projelerine yapılan yatırımlar gibi önemli adımlara öncülük ettiğinin de altını çizdi.

İlgili: Vitalik Buterin Ethereum için Stratejisini Açıkladı

Ancak bazı topluluk üyeleri, onun liderliğinde Ethereum’un ölçeklenme çözümlerinin yeterince rekabetçi ilerlemediğini savunuyor. Ethereum Vakfı’nın ekosistemdeki rolü ve yönetimiyle ilgili de çeşitli eleştiriler gündeme gelmiş durumda.

Bu eleştiriler sürerken, Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, Miyaguchi’nin katkılarını takdir ettiğini şu sözlerle belirtti:

“Bir icra direktörünün görevi, başkalarının parlamasını ve en iyi şekilde çalışmasını sağlayacak bir ortam yaratmaktır. Ethereum Vakfı’nın her başarısında Aya’nın liderliğinin payı var.”