Axie Infinity (AXS) fiyatının 100.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %1.654.712,03 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex, AXS fiyatının hiçbir zaman 100.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

Axie Infinity (AXS) fiyatının 10.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %165.381,20 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex, AXS fiyatının hiçbir zaman 10.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex, AXS fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat tahmin algoritması Axie Infinity (AXS) fiyatının yükselebileceği en yüksek seviyenin 1 Ocak 2050 tarihinde ulaşılacak 258,47 dolar olduğunu öngörüyor.

Axie Infinity’nin (AXS) Geleceği ve Yorumları

Axie Infinity (AXS), 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı. Ancak buna rağmen Axie Infinity ekibi geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Axie Infinity, çeşitli ortaklıklar ve geliştirme projeleri ile ekosistemini genişletmeye çalışıyor.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi AXS fiyatı da arz, talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte Axie Infinity ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Oyun içi ekonomi ve güncellemeler

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000 dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Axie Infinity (AXS) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Axie Infinity (AXS) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Axie Infinity (AXS) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Axie Infinity (AXS) madenciliği yapılamaz. Ancak Axie Infinity oyununu oynayarak AXS token ödülleri kazanabilirsiniz.

Axie Infinity (AXS) Hangi Ülkenin Projesi?

Axie Infinity, Filipinler merkezli bir projedir.

Axie Infinity (AXS) Güvenilir mi?

Axie Infinity, güvenilir bir projedir ve geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir. Merkeziyetsiz yapısı, güvenlik ve şeffaflık sağlamakla birlikte, projenin arkasındaki Axie Infinity ekibinin itibarı da güvenilirliğine katkıda bulunur. Ancak, her yatırım gibi riskler içerir ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Nereden ve Nasıl Axie Infinity (AXS) Satın Alınır ve Saklanır?

Axie Infinity (AXS), birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

Axie Infinity (AXS) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, Axie Infinity (AXS) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. AXS tüm zamanların en yüksek seviyesini 6 Kasım 2021 tarihinde 164,90 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini 6 Kasım 2020 tarihinde 0,1237 dolarla kaydetti.