Axelar’ın kripto parası AXL, kaldığı yerden devam eden 2024 kripto rallisinde 21 Mart’ın en iyi performanslarından birini gösterdi. AXL, bir günde yüzde 17’ye yakın değer kazandı.

Axelar nedir? Diğer blockchain ağlarından farkı ne? AXL ne işe yarıyor? Nasıl satın alınır?

Soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Axelar Nedir?

Axelar, zincirler arası iletişim ve birlikte işlerliğe odaklanan, programlanabilir bir blockchain ağıdır. Farklı blockchain’ler arasında etkileşim ve varlık aktarımına aracılık eder.

Axelar projesini Georgios Vlachos ve Sergey Gorbunov, 2020 yılında başlattı. Her ikisi de Algorand’in kurucu ortaklarındandır.

Axelar ekosisteminde çok sayıda layer-1 (katman 1) ve layer-2 blockchain ağı bir arada faaliyet gösteriyor. Tek bir blockchain’in günümüz ihtiyaçlarına yetişemeyeceği düşüncesiyle geliştirilen bu sistem, ölçeklenebilirliği önemli ölçüde artırıyor.

L1 ağlar arasında zincirler arası iletişim, ağ geçidi (gateway) akıllı sözleşmeleri tarafından sağlanıyor. Bu sözleşmelerin kontrolünü sağlayan kilit ise doğrulayıcıların elinde bulunuyor. Doğrulayıcıların kilitte ne kadar hissesi olacağı, stake edilen AXL miktarına göre değişiyor.

Doğrulayıcılar, zincirler arası iletişimin yanı sıra, Axelar ekosistemindeki işlem doğrulama ve blok üretimi süreçlerinden de sorumlular.

Axelar, geliştiriciler için çok çeşitli uygulama programlama arayüzleri (API) ve yazılım geliştirme kitleri (SDK) sunuyor. Geliştiriciler böylece Axelar ile bağlantılı tüm ağlarda çalışacak merkeziyetsiz uygulamaları (dApp) kolayca geliştirebiliyorlar.

Axelar, Mart 2024 itibarıyla Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Cosmos, Arbitrum, Fantom, Terra, Injective, Kava, Osmosis ve Fetch dahil çok sayıda blockchain ağını destekliyor. Stellar, Filecoin, Aptos, Optimism, zkSync, Starknet, SUI ve Zcash desteğinin de yakında eklenmesi planlanıyor.

DeFi alanına bakıldığında, Axelar’ın dYdX, Uniswap, PancakeSwap ve Lido ile iş birlikleri bulunuyor. Ekosistem, ayrıca Blockchain.com, Ledger, MetaMask ve Trust Wallet gibi önde gelen kripto para cüzdan sağlayıcıları ile de entegrasyonlar gerçekleştirdi.

AXL Nedir?

AXL, Axelar ekosisteminin yönetişim token’ıdır.

Bir hisse ispatı (proof of stake, PoS) ağı olan Axelar’da yönetimi etkileyecek kararlar, ağa AXL stake etmiş, yani kilitlemiş kullanıcılar tarafından alınıyor. Staking faizleri de AXL olarak ödeniyor.

AXL stake edildiğinde, ERC-20 tabanlı wrapped (sarılı) bir versiyonu da üretilebiliyor. wAXL adlı bu coin, farklı blockchain ağlarına gönderilebiliyor.

Axelar ekosistemindeki tüm işlem ücretleri AXL ile ödeniyor.

AXL, ayrıca serbest piyasada işlem gören bir kripto para ve değeri yükselip düşebiliyor. Dolayısıyla spekülasyon ve yatırım amaçlı da kullanılabiliyor.

AXL Nasıl Satın Alınır?

AXL, merkezi ve merkeziyetsiz birçok kripto para borsasında listeleniyor. Kripto parayı bu platformlar üzerinden alıp satmak mümkün.

Bunlar arasında Binance, Uniswap, Bybit, Coinbase, Osmosis, KuCoin, Gate, Kraken, Bitget, BingX, Crypto.com, HTX ve Bithumb yer alıyor.