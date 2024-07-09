ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı.

SEC, Ripple’ın Binance ve BNB’ye ilişkin mahkeme kararını örnek göstererek yaptığı savunmaya itiraz etti.

XRP ordusunun önde gelen isimlerinden @CRYPTO_hitman, Jeremy Hogan, Bill Morgan, John E. Deaton, James “MetaLawMan” Murphy ve Fred Rispoli gibi XRP destekçisi avukatları etiketleyerek Ripple-SEC davasının bu hafta içerisinde sonuçlanıp sonuçlanmayacağını sordu.

Ripple-SEC Davası Cuma Günü Sona Erebilir

Avukat Fred Rispoli, Ripple-SEC davasının 13 Temmuz’daki özet kararın yıldönümünden hemen önce önce veya Temmuz ayının sonuna kadar sonuçlanacağını öngörüyor.

Bir diğer XRP destekçisi avukat Bill Morgan ise bazı prosedürlerin davanın sonuçlanmasını engelleyebileceğini öngörüyor. Morgan, Rispoli’ye, Yargıç Sarah Netburn’un cezalar ve çözümler hakkında karar vermeden önce değerlendirmesi gereken bir talep hakkında soru sordu. Fred Rispoli şu cevabı verdi:

Evet, bu talep hala beklemede ama öncelikle karara bağlanması gereken bir prosedürel zorunluluk yok. Her iki yargıç da görüşebilir ve Torres, Netburn’a kararının uzman/tartışma konusunu geçersiz kıldığını söyleyebilir.

Fred Rispoli önceki tahminlerinde Ripple-SEC davasının 31 Temmuz’a kadar sonuçlanabileceğini öngörmüştü. 13 Temmuz ise davada 13 Temmuz 2023 tarihinde Yargıç Analisa Torres’in kritik özet kararının yıl dönümüne denk geliyor. Bu tarihte Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

Ripple ve XRP için önemli bir zafer olarak değerlendirilen bu gelişme sonrasında XRP fiyatı yaklaşık %80 oranında değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselmişti.

Ancak Bill Morgan’ın da belirttiği gibi şu anda davada süreci karmaşıklaştıran bir talep var. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Ripple cephesi 29 Nisan’da Andrea Fox’un beyanlarını ve delillerini “Yok Sayma” talebinde bulundu.

Mahkemenin bu talebe ilişkin yanıtı, davanın gidişatı için belirleyici olabilir. Eğer Yargıç Netburn, Ripple lehine karar verirse Yargıç Analisa Torres’in bu konuda daha fazla karar vermesine gerek kalmaz ve süreç daha hızlı ilerleyebilir.

Aksi Fred Rispoli bekleyen bu talebin davanın sonuçlanması için engel teşkil etmiyor. Bu nedenle Fred Rispoli davanın önümüzdeki günlerde sonuçlanabileceğini öngörüyor.

XRP fiyatı ise tüm bu gelişmelere pek fazla tepki vermedi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,5 oranında değer kaybeden XRP 0,4338 dolar seviyesinde işlem görüyor.