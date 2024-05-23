Avukat Bill Morgan, Ripple-SEC davasındaki mahkeme kararının FIT21 yasası üzerindeki etkilerini yorumladı.

Bill Morgan, Yargıç Torres’in XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönündeki kararının FIT 21 yasa tasarısı üzerinde etkili olduğunu söyledi. Morgan, Torres’in kararını kripto paraların düzenlenmesi konusunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Yargıç Torres’in Kararı ve FIT 21’in Etkisi

FIT 21 yasası, ABD’de kripto paralar için düzenleyici netlik sağlamayı amaçlıyor ve bu anlamda kripto para topluluğu tarafından yakından takip ediliyor. Söz konusu yasa tasarısı, sözleşmeler kapsamında satılan dijital varlıkların varsayılan olarak menkul kıymet olmadığını belirtiyor.

Bill Morgan’a göre FIT 21, Yargıç Torres’in XRP’nin doğası gereği bir menkul kıymet olmadığı yönündeki kararını destekliyor. Morgan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Torres’in FIT 21 üzerindeki etkisi. XRP’nin kendisi bir menkul kıymet değildir.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ripple-SEC davasında son haftalarda önemli gelişmeler yaşanıyor. 23 Nisan 2024 tarihinde duruşma aşamasına geçilen davada, taraflar arasındaki tartışmalar yoğunlaştı. Kısa bir süre önce SEC, Ripple’ın çözümlerle ilgili özetler ve belgelere yönelik kanıtları mühürleme ve düzenleme talebine itiraz etti.

Bill Morgan, FIT 21 yasasının, Ripple-SEC davasında Yargıç Analisa Torres’in kararıyla tutarlı bir biçimde şekillendiğini söyledi. Zira Yargıç Torres, 2023 yılının Temmuz ayında, XRP’nin tek başına bir menkul kıymet olmadığına, fakat kurumlara yapılan satış veya tekliflerin bu şekilde sınıflandırılabileceğine hükmetmişti.