Lider kripto para borsası Binance tarafından gerçekleştirilen bir anket, Avrupa’da ikamet eden kişilerin kripto paralara bakış açısı gözler önüne seriyor.

Anket sonuçları, Avrupalıların kripto paraların geleceği konusundaki iyimser ve inançlı olduklarını gösteriyor. Binance’in Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç’teki müşterileri üzerinde yaptığı bu ankete göre katılımcıların %73’ü kripto paraların geleceği konusunda iyimser.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 14 Ekim – 8 Kasım 2023 tarihleri arasında Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç’teki müşterilerini kapsayan bir anket düzenledi. Anketin sonuçları kripto paralara yönelik pozitif bakış açısını, artan benimsenme oranını, güveni ve kullanım durumlarını gözler önüne seriyor.

Anket katılımcılarının %73’ü kripto paraların geleceğine ilişkin iyimserliklerini dile getirirken %55’i ise kripto paralarla etkileşime girdiklerini belirtti. Katılımcıların %24’ü alım satım faaliyetlerinin yarısından fazlasını kripto paraların oluşturduğunu ifade etti.

Binance, ankette katılımcılara kripto paraların temel kullanım amacına ilişkin görüşlerini de sordu. Katılımcıların %34’ü kripto paraları uzun vadeli alım satım için, %24’ü birikim için, %13’ü günlük alım satım için ve %9’u da para birimi olarak kullandıklarını belirtti.

Binance anketi ayrıca kripto paraların benimsenmesinin en önemli katalizörlerinden birinin yüksek getiri potansiyeli olduğunu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte katılımcıların %20’si merkezsizlik, %18’i finansal bağımsızlık ve %17’si de yenilik ve teknoloji gibi gerekçelerle kripto paraları tercih ediyor.

Binance anketine katılan kullanıcıların %82’si en az bir yıldır kripto paralarla ilgilendiğini belirtti. Katılımcıların %73’ü ise son beş yıllık süreçte kripto paralarla tanıştığını ve %9’u ise 5 yıldan uzun bir süredir kripto paralarla ilgilendiğini belirtti. Bununla birlikte katılımcıların yalnızca %5’i son 6 ayda kripto para sektörüne giriş yaptı.

Binance’in Küresel Pazarlama Başkanı (CMO) Rachel Conlan konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Kripto paraların günlük harcamalardaki artan kullanımı ve çeşitli uygulamaları, dijital varlıkların hayatımıza entegrasyonunu gözler önüne seriyor. Avrupa, MiCA aracılığıyla sektör için güvenli ve uyumlu bir düzenleyici çerçeve uygulayarak bölgenin dijital varlıkların ana akım olarak benimsenmesinin önünü aktif bir şekilde açtığı açıktır.