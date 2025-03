OKX, Kuzey Kore bağlantılı hacker grubu Lazarus’un merkeziyetsiz finans (DeFi) hizmetlerini hedef aldığını tespit etti.

Kripto para borsası OKX, Avrupa’daki düzenleyici kurumların Bybit hack saldırısıyla bağlantılı kara para aklama iddialarını incelemesi nedeniyle merkeziyetsiz borsa (DEX) agregatörünü geçici olarak durdurdu.

Şirket, 17 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lazarus Grubu’nun DeFi hizmetlerini kötüye kullanmaya yönelik koordineli bir girişimini tespit ettiğini duyurdu.

OKX yetkilileri, düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından DEX agregatör hizmetlerini geçici olarak askıya alma kararı aldıklarını belirtti. Bu süre zarfında platformda güvenlik önlemlerinin güçlendirileceği ve benzer olayların önüne geçilmesi için yeni sistemlerin devreye alınacağı ifade edildi.

OKX, hizmetin ne zaman yeniden aktif olacağına dair kesin bir tarih vermedi. Ancak borsa, kripto cüzdan fonksiyonlarının çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Bununla birlikte, belirli pazarlarda yeni cüzdan oluşturma işlemlerinin geçici olarak durdurulacağı açıklandı.

11 Mart’ta Bloomberg’in yayınladığı bir habere göre, Avrupa finansal düzenleyicileri, OKX’in DEX agregatörü OKX Web3’ün Bybit saldırısıyla ilişkili fonların aklanmasını kolaylaştırdığı yönündeki iddiaları inceliyor. Bybit CEO’su Ben Zhou’ya göre, saldırıda çalınan 1.5 milyar doların yaklaşık 100 milyon doları OKX Web3 aracılığıyla aklandı.

Düzenleyici kurumların endişelerini gidermek ve güvenliği artırmak için yeni güvenlik protokolleri devreye alındı.

Borsa, hacker adreslerini tespit eden bir sistem geliştirdiğini ve merkezi borsa (CEX) üzerindeki şüpheli adresleri anlık olarak engellediğini duyurdu. Ayrıca, blockchain tarayıcılarının, işlemleri gerçekleştiren gerçek DEX platformlarını doğru bir şekilde tanımlamasını sağlayan sistemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

We are temporarily pausing our DEX aggregator to address incomplete tagging on blockchain explorers while we also roll out new security features. This is to address the recent coordinated attacks by media along with unsuccessful efforts by Lazarus group to misuse our DeFi… pic.twitter.com/r6oHNIaalT

— OKX (@okx) March 17, 2025