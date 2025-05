Ukrayna hükümeti, ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturmak için Binance ile iş birliği yapmayı planlıyor. Hükümet yetkilileri, bu adımı mümkün kılacak yasa tasarısının son aşamaya geldiğini duyurdu.

Ukrayna Maliye, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Zhelezniak, çarşamba günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Kripto rezervlerin oluşturulmasına izin verecek yasa tasarısını yakında sunacağız,” dedi. Söz konusu plan ilk kez kamuoyuna sızdıktan sonra, kripto topluluğunda büyük ilgi gördü ve “oldukça olumlu” bir gelişme olarak değerlendirildi.

Öte yandan Zhelezniak, Şubat 2025’te ulusal düzeyde bir kripto rezerv fikrini gündeme getirmişti ancak detay vermemişti.

