Ukrayna hükümeti, ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturmak için Binance ile iş birliği yapmayı planlıyor. Hükümet yetkilileri, bu adımı mümkün kılacak yasa tasarısının son aşamaya geldiğini duyurdu.

Ukrayna Maliye, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Zhelezniak, çarşamba günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Kripto rezervlerin oluşturulmasına izin verecek yasa tasarısını yakında sunacağız,” dedi. Söz konusu plan ilk kez kamuoyuna sızdıktan sonra, kripto topluluğunda büyük ilgi gördü ve “oldukça olumlu” bir gelişme olarak değerlendirildi.

Öte yandan Zhelezniak, Şubat 2025’te ulusal düzeyde bir kripto rezerv fikrini gündeme getirmişti ancak detay vermemişti.

Ukraine is considering partnering with Binance to create a national strategic Bitcoin reserve. Government officials confirm that a related bill is being drafted and will be submitted soon. Binance expressed support for Ukraine’s vision to establish a strategic crypto reserve.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 15, 2025

Ukrayna’dan Dev Adım: Avrupa’da Bir İlk Olabilir

Ukrayna, savaş döneminde bile dijital varlıklara açık yaklaşımıyla dikkat çekmişti. 2022-2023 döneminde dünya genelindeki destekçilerden 225 milyon dolardan fazla kripto bağışı aldı. Şayet Bitcoin rezervi oluşturma planı hayata geçerse, Ukrayna Avrupa’da resmi olarak Bitcoin tutan ilk ülke olacak.

Binance Yasama Sürecine Destek Veriyor

Binance’in Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Afrika bölge başkanı Kirill Khomyakov, Bitcoin rezervi için gereken yasal düzenlemelerin zaman alacağını belirtti. Ancak yine de bu adımın, ülkedeki dijital varlıkların düzenlenmesi konusunda daha net bir çerçeve çizmesini beklediklerini söyledi.

🤝 @binance teams up with Kyrgyzstan to roll out crypto payments and blockchain education, paving the way for a digital-first economy and regional innovation.#Crypto #Blockchain #Kyrgyzstanhttps://t.co/GgJMlByNVc — Cryptonews.com (@cryptonews) May 5, 2025

Rezervin amacı, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve özellikle savaş sonrası dönemde ulusal para birimindeki dalgalanmalara karşı bir güvence sağlamak olacak. Ayrıca, bu girişim Ukrayna’nın küresel teknoloji imajını güçlendirecek ve ülkeye yeni yatırımcılar çekebilecek.

Öte yandan Binance son dönemde birçok ülkeyle benzer iş birliklerine imza atıyor. Örneğin şirket, Kırgızistan ile kripto ödeme altyapısı kurmak ve blockchain eğitimi sağlamak için ortaklık kurdu.

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