Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistleri, Bitcoin’in hızlı yükselişinin toplumda önemli servet eşitsizliklerine yol açacağına dikkat çekiyor.

Kripto paralarla yaşanan yükselişler sonucunda erken yatırımcılar ciddi kazançlar sağlarken yatırım yapmakta geç kalanlar ve Bitcoin sahibi olmayanlar ise yarışın gerisinde kalıyor. ECB ekonomistlerine göre, Bitcoin’in yükselmesi servet dağılımını bozuyor ve erken yatırımcıların daha fazla tüketim harcaması yapmasına olanak sağlıyor. Ekonomistlere göre bu durum, yarışın gerisinde kalanların finansal sorunlarla karşı karşıya kalmasıyla sonuçlanıyor.

ECB ekonomistleri, kripto paralar aracılığıyla gerçekleşen servet birikimi sonucu bu varlıkların yoğun olarak kullanıldığı bölgelerdeki konut fiyatlarının arttığını belirtti. Bu durum, Bitcoin’e yatırım yapmayanların ev sahibi olmasını zorlaştırıyor.

ECB’nin kıdemli yönetim danışmanlarından Jürgen Schaaf, Bitcoin’in bu değer artışının toplumda derin servet dengesizlikleri yaratacağını ifade etti. Schaaf, 20 Ekim’de yaptığı paylaşımda Bitcoin’i “patlaması kaçınılmaz bir spekülatif balon” olarak tanımladı ve bu balonun yüksek enerji tüketimi ve yasa dışı ödemeleri kolaylaştırma gibi ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını öne sürdü.

“Bitcoin Ortadan Kaldırılmalı”

Schaaf, Bitcoin’in yükseliş trendine devam edebileceğini ancak bu yükselişin yatırım yapmakta geç kalanlar ve BTC sahibi olmayanlar nedeniyle gerçekleşeceğini öngördü. Schaaf bu durumun servet dağılımında adaletsizliklere yol açtığını ve erken yatırımcıların zenginleşirken diğerlerinin giderek fakirleştiğini belirtti.

Toplumsal dengesizliğin daha da artacağına öngören Schaaf, Bitcoin’in tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Schaaf, Bitcoin’deki yükselişin BTC sahibi olmayanlar için servet kaybı anlamına geldiğini söyledi. Schaaf bu nedenle Bitcoin’in büyümesini durduracak veya onu tamamen ortadan kaldıracak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bitcoin’i Savunanlar ve Merkez Bankaları

Celestial Mining Management CEO’su Steven Smith, Bitcoin’in değerinin arz talep dinamikleri tarafından belirlendiğini ve merkez bankası müdahalelerinin yanış olduğunu savundu. Smith, yetkililerin adalet veya doğruluk üzerine fikirlerine dayanarak piyasaya müdahalelerde bulunmalarının gereksiz olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları merkeziyetsiz ve halkın kontrolündeki varlıkları büyük bir tehdit olarak görüyor. Bu gelişmelerin ortasında Avrupa Merkez Bankası dijital euroyu (CBDC) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dijital euro’nun yalnızca ödeme amacıyla kullanılacağı ve yatırım ya da tasarruf amaçlarıyla kullanılamayacağı belirtiliyor.

ABD Minneapolis Fed da geçtiğimiz hafta yayınladığı bir raporda Bitcoin’in vergilendirilmesi ya da tamamen yasaklanması gerektiğini öne sürdü. Bitcoin’in hükümetlerin borç yönetimini engellediği ve kalıcı bütçe açıklarına yol açtığı iddia edildi.