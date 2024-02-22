Bitcoin, spot ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle ABD’li düzenleyicilerden nihayet onay aldı. Avrupalı düzenleyiciler ise kripto para hakkında aynı şeyleri düşünmüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin borsa yatırım fonu başvurularını “manipülasyona açık” oldukları gerekçesiyle uzun süre onaylamamıştı. SEC, nihayet ocak ayında 11 başvuruyu onaylayarak ülkede Bitcoin için yeni bir dönem başlattı.

Avrupalı düzenleyiciler ise aynı hisleri paylaşmıyor.

Bitcoin Topluma Zarar Verecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Piyasa Altyapısı ve Ödemeler Genel Müdürü Ulrich Bindseil ve aynı departmanın danışmanı Jürgen Schaaf tarafından kaleme alınan yeni blog gönderisinde, Bitcoin ile ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Rapora göre SEC’in spot Bitcoin ETF’leri onaylaması, Bitcoin destekçileri tarafından bir zafer olarak görülüyor ve güvenli olduğunun kanıtı olarak yorumlanıyor. ECB ise buna katılmıyor:

Biz bu iki iddiaya da katılmıyoruz ve Bitcoin’in adil değerinin sıfır olduğunu yineliyoruz. Bitcoin’in bir kez daha şişme ve patlama döngüsü yaşaması, toplum açısından korkunç bir durum. Çok büyük yan hasarlar verebilir, buna doğaya vereceği zarar ve servetin daha bilgisiz aleyhine yeniden dağılması da dahil.

Bitcoin Ödeme veya Yatırım Aracı Değil

ECB’ye göre Bitcoin, küresel merkeziyetsiz bir dijital para birimi olma vaadini gerçekleştiremedi. Bankaya göre BTC, hala ağırlıklı olarak yasa dışı para transferlerinde kullanılıyor. Komisyon’un spot Bitcoin ETF’lere yeşil ışık yakması ise Bitcoin’in güvenilir bir ödeme veya yatırım aracı olduğu anlamına gelmiyor.

Merkez bankası, Bitcoin’in ulusal para birimi statüsü kazandığı El Salvador’da bile başarılı bir ödeme aracı olamadığını ileri sürdü.

Diğer yandan BTC, bankaya göre nakit akışı sağlamaması, verimli bir şekilde kullanılamaması, sosyal bir fayda sunmaması ve değerinin sübjektif bir şekilde artması nedeniyle güvenilir bir yatırım aracı da sayılamaz.

ECB, son olarak Bitcoin ağının kullandığı iş ispatı (PoW) konsensüs mekanizmasının çevreye zarar verdiğini öne sürdü.