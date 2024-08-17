Bu endişelerin odağında, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dijital euro arayışı bulunuyor. ECB yetkilileri, CBDC’nin fiziksel paradan daha üstün olacağını savunuyor. Ancak, dijital euro uygulamasına geçilip geçilmeyeceği konusunda nihai kararın 2025 yılı sonunda verilmesi bekleniyor.

ECB yetkilileri, Bloomberg’e verdikleri demeçte, dijital euronun gelişmiş güvenlik önlemleri ve gizlilik garantileri sunacağını belirtti. İşlemlerin güvenliğini sağlamak için şifreleme ve hashing tekniklerinin kullanılacağını ifade ettiler. Ayrıca, dijital euronun yaşlı vatandaşlar ve yeni gelenler için de kolayca erişilebilir olacağına dikkat çektiler.

ECB Başkanı Christine Lagarde, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, dijital euronun fiziksel nakitle birlikte var olmaya devam edeceğini ve bu dijital işlemlerin ücretsiz olacağını bir kez daha vurgulamıştı.

Dijital para birimlerine yönelik endişeler sadece Avrupa ile sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde de, özellikle sağ kanat politikacılar, dijital dolar fikrine karşı çıkıyor. 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olan Donald Trump, CBDC’leri “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi ve seçimi kazanması durumunda bu tür dijital paralara karşı mücadele edeceğini duyurdu. Florida Valisi Ron DeSantis de dijital dolar ve yabancı dijital para birimlerine karşı olduğunu ifade etti.

CBDC karşıtları, bu tür dijital paraların hükümetlere Çin’deki sosyal kredi sistemi gibi bir model oluşturma imkanı verebileceği ve kötü davranışları cezalandırıp iyi davranışları ödüllendirme sistemi kurmalarından endişe ediyor.

ABD’de bir CBDC’nin hayata geçirilebilmesi için Senato, Temsilciler Meclisi ve Başkan’ın onayı gerekiyor. Son yıllarda, CBDC’ler üzerinde araştırma yapan ya da bu alanda çalışmalar yürüten merkez bankalarının sayısı hızla artmış durumda. Çin, dijital yuanı kullanıma sunarken, İngiltere Merkez Bankası dijital sterlinin geliştirme aşamasında ve yetkililerin bu para birimi hakkında nihai kararını önümüzdeki iki ila üç yıl içinde vermesi bekleniyor.